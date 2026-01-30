Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emtusa amplía horarios: estas son las líneas que darán servicio hasta las once de la noche

El comité de empresa protesta ante un cambio que generará más horas extra

Un vehículo de la línea 1 de Emtusa.

Un vehículo de la línea 1 de Emtusa. / Marcos León

R. Valle

Las líneas 1 (Cerillero-Hospital de Cabueñes), 10 (Pumarín-Hospital de Cabueñes), 12 (Cerillero-Contrueces) y 15 (Nuevo Roces-Hospital de Cabueñes) de Emtusa retrasarán desde el lunes a las 23 horas la última salida de autobuses de sus cabeceras. Son las cuatro líneas con más usuarios de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón. Esa ampliación de su horario se hará incorporando nuevos vehículos a las rutas.

“La empresa está registrando un incremento constante de personas usuarias y cerramos el 2025 con un nuevo récord histórico, por lo que es necesario dar una mayor cobertura para garantizar la calidad del servicio”, explicó el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público y presidente de Emtusa, Pelayo Barcia, para justificar este ajuste en los servicios . “Con este cambio, las frecuencias establecidas en las líneas y los tiempos de paso serán más precisos”, añadió el edil forista. Emtusa cerró 2025 tras haber registrado 23,5 millones de usuarios. Las líneas que ahora amplían su horario están entre los 2,9 y los 3,9 millones de viajeros.

Este último ajuste desde la dirección de la empresa ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del comité de empresa que denuncia la «implantación unilateral» de unos nuevos horarios y el incremento exponencial del número de horas extraordinarias que asumen los conductores para cumplir con todos los servicios. Unas horas extraordinarias que se pensaban iban a reducirse tras la incorporación de 26 nuevos conductores a principios de este año pero que desde el comité se entiende que se van a mantener en el nuevo escenario de rutas y horarios fijado por la empresa.

