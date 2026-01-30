La Europea abonará en marzo los 3,2 millones de la finca de la Pecuaria

Los algo más de 3,2 millones que la Universidad Europea pagará al Ayuntamiento por el solar de La Pecuaria donde tiene previsto instalarse entrarán en las arcas municipales este mes de marzo. Esa es la fecha prevista teniendo en cuenta que el contrato de venta vinculaba la formalización del pago a la recepción de las obras de urbanización que el Ayuntamiento está llevando a cabo en ese ámbito de la Milla del Conocimiento. Tras el último modificado del proyecto la fecha de finalización quedó fijada el 11 de marzo de este año.

Mientras, la Universidad Europea sigue sus trámites para abrir en Gijón como centro adscrito y desde el Pleno, en el marco del reciente debate sobre el estado del municipio, salía adelante este miércoles una resolución a favor de esta operación planteada desde Vox y apoyada por el equipo de gobierno.

Por el asunto preguntó ayer el PSOE en la comisión de Hacienda. Misma comisión en la que el edil de IU, Javier Suárez Llana se interesó por cambios en el callejero impulsados desde su grupo municipal.

Cambios en el callejero

Superado el proceso de consulta pública está el cambio de denominación de la calle La Argandona por calle de Xosefa Xovellanos "La Argandona". En lo que se trabaja ahora mismo es en ejecutar la notificación del cambio a los vecinos afectados como último paso para su aprobación en Junta de Gobierno. Tambiénestá previsto que sea en este 2026 cuando se sume el nombre del fallecido activista por los derechos LGTBI Adolfo Saro al parque 28 de junio y se incorpore al callejero el nombre del urbanista Ramón Fernández-Rañada, aunque aún no se ha encontrado la ubicación que se considere idónea.

También preguntó IU por la red pública de wifi, cuya instalación se va a cambiar en un proceso que va camino de licitación.