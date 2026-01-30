El otro juicio que afronta el violador de Somió: defiende que no agredió a los policías que lo detuvieron (gracias a una motocicleta)

Avances en uno de los procesos judiciales que tiene abiertos el violador de Somió. Boris S. M., el único investigado por la brutal agresión sexual a una menor de edad a finales de octubre del 2024, ha presentado su escrito de defensa en la pieza que tiene abierta por, supuestamente, agredir a los policías que le fueron a detener en su casa, en la calle Ribadesella. Lo que mantiene Boris S. M. es que él no ofreció ningún tipo de resistencia frente a los policías, que apenas tuvo tiempo de reaccionar al arresto y que, incluso, fue él el agredido. Alega que sufrió una importante lesión en la mandíbula y que "quedó sordo".

Por este caso, que se investiga de forma separada a la agresión sexual, se le piden también penas de prisión, tal y como avanzó en su momento LA NUEVA ESPAÑA. En concreto, la Fiscalía pide para él medio año de condena por un delito de resistencia y tres meses de multa a cuota diaria de doce euros por otros dos delitos de lesiones. Es decir, un delito por cada uno de los policías a los que supuestamente agredió cuando se produjo el arresto, 17 días después del ataque en Somió.

El juicio aún no tiene fecha señalada, pero lo que explican fuentes conocedoras del caso es que Boris S. M. no saldrá de la cárcel de Dueñas, en la provincia de Palencia a donde fue trasladado tras un breve paso por la cárcel de Asturias. Es decir, no tendrá que acudir a sede judicial en Gijón y declarará por videoconferencia desde el penal castellano. Este caso se está instruyendo como una pieza separada de la agresión sexual, pero en el mismo también afronta penas de prisión que, es evidente, son más reducidas que a las que tendrá que hacer frente cuando se califique la agresión sexual sobre la menor de edad. En ese proceso, también como avanzó este periódico, los resultados definitivos de las pruebas de ADN le implican directamente.

Noticias relacionadas

En el caso de los policías supuestamente agredidos defiende su inocencia. Y, pese a que los agentes tienen parte de lesiones por lo sucedido durante el arresto, Boris S. M. alega que si estas se produjeron fue por el ejercicio de la labor policial de los denunciantes. El arresto se produjo en la madrugada del 17 de noviembre de 2024. Los agentes hicieron creer a Boris S. M. que su moto, uno de sus bienes más preciados, había tenido un percance en la calle. Cuando bajó, le detuvieron.