Marta García de Castro presenta nuevo libro

La profesora y escritora Marta García de Castro Valdés presentó ayer en el Ateneo Jovellanos su libro "La línea finita". La autora (en la imagen) estuvo acompañada por Pedro Luis Menéndez y Luis Antuña.

