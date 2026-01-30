Un nuevo paso de un gran proyecto industrial en Gijón: el consejo de Zalia aprueba adjudicar 30 hectáreas a Sunwafe

La implantación del primer gran proyecto empresarial en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) está un poco más cerca, después de que este viernes se haya formalizado la adjudicación de 30 hectáreas en la Zalia a Sunwafe, empresa que proyecta fabricar obleas de silicio, un componente básico de los paneles que producen energía solar fotovoltaica. La adjudicación fue aprobada por el Consejo de Administración de la Zalia.

La adjudicación se produce después de que Sunwafe solicitase esos 300.000 metros cuadrados en el trámite de competencia de proyectos que abrió la Zalia para adjudicar suelo a las empresas que pujaran por sus terrenos, procedimiento elegido al tratarse de suelo público. Un trámite de competencia no sólo adjudica en función del precio ofertado, sino que también valora criterios técnicos, económicos, estratégicos, de viabilidad del proyecto y su adecuación a los objetivos de la Zalia.

El proyecto de Sunwafe prevé llegar a crear 2.600 puestos de trabajo en la Zalia, con una inversión inicial de 670 millones de euros ampliables posteriormente hasta alcanzar un total de 1.400 millones de euros. La empresa ha logrado, para este proyecto, una ayuda de 200 millones de euros de fondos europeos gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Según la información hecha pública por la propia empresa, la futura planta de producción en España podría alcanzar una capacidad anual de hasta 2.500 millones de obleas para el año 2030, lo que sitúa el proyecto entre las iniciativas industriales relevantes del sector a nivel europeo. El objetivo es llegar en 2030 a fabricar la mitad de las obleas de silicio que se demandarán en la UE para esa fecha.

Vista de parte de los terrenos de la Zalia, al otro lado del embalse de San Andrés de los Tacones y de la "Y". / Ángel González

La ubicación de la Zalia, próxima a El Musel, junto a la línea ferroviaria prevista para la zona logística que la uniría con el Puerto de Gijón y con la Meseta, es una de las ventajas que se han valorado al elegir la ubicación para este proyecto. También la conexión viaria con la red de carreteras de alta capacidad, con el primer enlace de la Zalia ya operativo entre la zona logística y la GJ-10 a la altura de la Peñona y el segundo proyectado para conectar la Zalia con la "Y" a la altura de El Montico.

La fabricación primero de lingotes y su posterior transformación en obleas de silicio es una etapa crítica en la cadena de valor fotovoltaica, donde el silicio de alta pureza se procesa para obtener primero los lingotes del material y a partir de ellos se cortan rodajas muy delgadas (las obleas, con espesores de 0,15 a 0,20 milímetros) con las que se fabrican las células de los paneles solares.

InnoEnergy

La fabricación en Gijón de estos componentes indispensables para producir paneles solares reducirá la dependencia de las importaciones de los mismos de países de fuera de la UE -en especial de China- contribuyendo a una mayor autonomía estratégica en la cadena de suministro de las tecnologías vinculadas a la energía solar.

Sunwafe es una empresa constituida por InnoEnergy, entidad de referencia en Europa en el impulso de proyectos industriales y tecnológicos vinculados a la transición energética, con presencia en sectores como la fotovoltaica, el almacenamiento energético y otras tecnologías asociadas a la descarbonización.

InnoEnergy es una sociedad de inversión en energías limpias nacida con el apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) de la UE, que impulsa start-ups o desarrolla directamente múltiples proyectos vinculados a la transición energética, desde los de almacenamiento energético, los de hidrógeno verde, las redes inteligentes, los edificios sostenibles, la descarbonización del transporte, la captura de carbono o energía solar fotovoltaica, entre otros campos.

InnoEnergy cuenta con 38 accionistas, incluyendo empresas como Naturgy, EdF, Total Energies, Siemens, Boryszew Group, Renault, Volkswagen, el Banco Santander, Societé Generale e ING, entre otros.