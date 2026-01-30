La obra del Albergue Covadonga no arrancará hasta el mes de septiembre

La Fundación Municipal de Servicios Sociales y las entidades que conforman la Redia (Red de Inclusión Activa) tendrán hasta septiembre para organizar el operativo con los nuevos espacios de alojamiento para los usuarios del Albergue Covadonga. Y es que septiembre es la fecha prevista ahora para iniciar las obras de reforma del edificio, que se prolongarán durante dos años demorando así a finales de 2028 la posibilidad de contar con el remodelado dispositivo social. Esos son los plazos que ayer aportó el edil de Servicios Sociales, el popular Guzmán Pendás, durante su comparecencia en comisión a instancias del PSOE. La obra tiene un coste total de 5,6 millones.

Aunque la firma de arquitectos encargada del proyecto lo presentó el pasado noviembre desde el área de Arquitectura del Ayuntamiento se pidieron una serie de modificaciones. Un requerimiento, explicó Pendás, "que entra dentro de la normalidad en estas actuaciones" pero que propició el desajuste sobre la previsión inicial de las obras. Ahora mismo desde la concejalía de Infraestructuras, y como paso previo al inicio del expediente de contratación, se está trabajando en el acta de replanteo previo para acreditar la disponibilidad del edificio y la comprobación geométrica de las obras.

De manera paralela, y tras la decisión de Alcaldía de frenar el pactado traslado de las personas afectadas al Hogar de San José por la movilización en contra generada en El Natahoyo, se ha organizado un grupo de trabajo entre la Fundación, la Cocina Económica, la Asociación Albéniz, Cáritas, Cise, Proyecto Hombre, Siloe, Mar de Niebla y el Albergue Covadonga para que esa reubicación temporal por obras se haga en alojamientos dependientes de estas entidades. Dejó claro Pendás que serán alojado en "diferentes recursos de la Red" y no en viviendas diseminadas por la ciudad. Viviendas que sí podrían estar disponibles como apoyo si se necesita buscar alojamiento para quienes estén ahora en esos alojamientos que se destinarían a los usuarios del Albergue.

Las críticas del PSOE

Para la socialista Natalia González, las explicaciones de Pendás solo evidencian que "desde el gobierno municipal se renuncia a ejercer el liderazgo que le corresponde trasladando su responsabilidad a la Redia" y que más allá de estas obras no hay ninguna actuación ni propuesta para avanzar en un nuevo modelo de atención social.

"Este será un mandato vacío en cuanto a avances para la mejora de la atención a las personas vulnerables", remató González, que denunció "la falta de planificación y los constantes engaños del ejecutivo local".