El PP carga contra "los olvidos" del Principado en la Universidad Laboral

La falta de "capacidad técnica y de personal" de Recrea para ejecutar labores de conservación, licitaciones desiertas, o la falta de fecha para que su iglesia, cerrada desde hace cinco años, reabra. El Partido Popular cargó ayer en la Universidad Laboral contra el Principado por lo que los populares entienden una retahíla de "olvidos" con el complejo. Horas después de esta comparecencia, el Principado anunció por otro lado que precisamente la iglesia ya tenía fecha de apertura: el 12 de febrero. En contraposición a la situación denunciada previamente por el PP, los diputados José Luis Costillas y Andrés Ruiz, presidente también del PP en Gijón, defendieron las propuestas de su formación para el edificio. "Nuestras enmiendas han sido rechazadas y creemos que vamos a seguir con una Laboral cada vez peor conservada y olvidada", denunciaron.

Fue Costillas quien empezó a enumerar lo que se entiende desde el PP de Asturias son una serie de faltas por parte del Principado con la Laboral. "El Principado ha encomendado a Recrea las labores de conservación del edificio civil más grande de España y resulta que no tiene ni la capacidad técnica, ni el personal para acometer esas tareas", afirmó Costillas. "Eso ha quedado demostrado en las dos licitaciones en las que han intentado contratar, porque no tenían personal necesario, a un arquitecto para coordinar esas labores. En las dos ocasiones, la licitación ha quedado desierta", criticó el diputado.

"Esto origina que no haya unas tareas coordinadas y ha dado lugar, por ejemplo, a que haya quedado desierta la licitación de las obras a realizar en el Paraninfo", abundó Costillas, que lamentó que "las dos únicas obras" hayan sido las de las cocinas y la de la cúpula, "cúpula que lleva cinco años cerrada y de la que no hay fecha de apertura", lamentó. En contraposición a esta situación, el diputado del PP y luego Andrés Ruiz quisieron poner en valor lo hecho por la formación.

En ese sentido, se hablaron de las enmiendas presentadas a los presupuestos regionales. Enmiendas que no salieron adelante. Se citaron los 500.000 euros que pedía el PP para labores de conservación o los 75.000 euros para crear una candidatura de apoyo a que la Universidad Laboral sea Patrimonio Mundial de la Unesco. "Desde el PP lo tenemos claro y por eso estamos trabajando para que el complejo recupere su brillo en la parte que nos toca y así impulsar la candidatura", afirmó Ruiz, quien destacó el plan municipal para recuperar las piscinas y las zonas deportivas.

Noticias relacionadas

La edificabilidad del Solarón

Andrés Ruiz aprovechó la visita para hablar también sobre la edificabilidad en el Solarón en el marco del plan de vías. Y, en concreto, en sobre el voto favorable de su socio de gobierno en el pasado pleno sobre el estado del municipio. "No entendemos ese cambio de criterio y tiene que ser Foro quien lo explique. Nosotros decimos lo mismo. Y es que la edificabilidad de la parcela de el Solarón debe estar sometida a la viabilidad económica del plan de vías", afirmó. "No se puede marear con la edificabilidad y dar una excusa a una persona como Óscar Puente ni al gobierno de Sánchez para seguir dilatando el proyecto", zanjó.