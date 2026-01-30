Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios a entidades que "aman" Gijón | LUISMA MURIAS

La Laboral acogió ayer –en la imagen– la entrega de premios de "We Love Gijón" otorgados al doctor Antonio Maestro, la bióloga Lucía Regales, la Fundación Botón y la empresa i-Lanza, así como a Confecciones Simón, Amaya y Los Molinos junto a Construcciones Los Campos y Ballina y Canal Arquitectos. "Trabajan por una ciudad más habitable y sostenible", señalan los organizadores.

