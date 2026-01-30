Premios a entidades que "aman" Gijón
La Laboral acogió ayer –en la imagen– la entrega de premios de "We Love Gijón" otorgados al doctor Antonio Maestro, la bióloga Lucía Regales, la Fundación Botón y la empresa i-Lanza, así como a Confecciones Simón, Amaya y Los Molinos junto a Construcciones Los Campos y Ballina y Canal Arquitectos. "Trabajan por una ciudad más habitable y sostenible", señalan los organizadores.
