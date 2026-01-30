Los Premios Oh! hacen historia con dos obras galardonadas a mejor espectáculo entre una larga lista de éxitos en las artes escénicas de Asturias

La celebración de las artes escénicas de Asturias se ejemplificó mejor que nunca sobre las tablas del teatro Jovellanos con la alegría compartida de las compañías "SótanoB" y "Proyecto Piloto", triunfadoras del galardón al mejor espectáculo en los Premios Oh! 2026 en un hito nunca antes visto en las 16 ediciones anteriores. Con el reconocimiento a sus obras "Atra Bilis" y "Sin embargo se mueve", respectivamente, cerraron una ceremonia en donde se encumbró la trayectoria de Estrella García, se homenajeó la memoria de Esther Gómez Carreras y se reivindicó el futuro de las artes escénicas.

Así lo expresó Luis Alija, presidente de Escena Asturias, la asociación que engloba a las compañías, al afirmar con rotundidad que "el sector crece". "A día de hoy aglutinamos a 35 empresas dedicadas exclusivamente a las artes escénicas", aseguró Alija. El presidente no perdió la ocasión para congratular al sector por la profesionalización llevada a cabo en los últimos años, "es un trabajo que está hecho, más que demostrado y afianzado", resumió, señalando que la lógica evolución es hacer lo mismo con "lo público".

"Vivimos tiempos extraños, de dudas y cambios y existe el temor de la pérdida del puesto y de las políticas culturales que se defendían desde los ayuntamientos. Curiosamente, a la par de este temor, cada año tenemos noticias de proyectos para abrir nuevos espacios escénicos", señaló Alija expresando que es el momento para que estos espacios públicos sean equipados con las propuestas profesionales. "Os animo a dar un impulso a vuestras políticas culturales locales, pero haced como el sector privado y uníos, trabajando en común por el proyecto de red de teatros que llevamos planteando desde principios de esta década", resaltó el presidente de Escena Asturias.

"El arte es una forma de verdad"

La gala, ideada por Maxi Rodríguez y presentada por la propia Estrella García, junto a su compañero en "Zig Zag Danza", Miguel Quiroga y los miembros de "El callejón del gato producciones", Ana Eva Guerra y Moisés González, encumbró a la compañía "SotanoB" que se llevó la gloria con cuatro galardones. Además del citado premio por el mejor espectáculo, Sandro Cordero se llevó la categoría a mejor director, Cristina Lorenzo hizo lo propio como mejor intérprete femenina y Azucena Rico se impuso en mejor indumentaria o caracterización en una categoría en la que copó las tres nominaciones. "Me podéis llamar abusona, pero son quince las producciones en las que trabajé el año pasado, mucho trabajo", reconocía Rico.

También fue una gran noche para "Proyecto Piloto" que, además de compartir el galardón con SótanoB, la compañía y Rebeca Tassis se llevó el premio a mejor producción por "Sin embargo se mueve". . El jurado, formado por Dolfo Camilo, Montserrat Roces, Cundi García, Beatriz Palenzuela, Iris Caballero y Gonzalo Moreno, también reconoció la labor de la compañía "Tres Pies al Tigre", con su obra "Artificial", otorgándole los galardones a mejor diseño de iluminación y mejor banda sonora original/espacio sonoro.

En el resto de categorías, "Luz de Gas Teatro" ganó como mejor espectáculo infantil con "Dibújame una palabra". Hubo un segundo premio ex aequo en la categoría a mejor autor o coreógrafo. Ici Díaz, de "La Westia Producciones", por "Suadade" y Mayra Fernández, de "Luz de Gas Teatro", por "Dibújame una palabra" fueron las vencedoras. En la interpretación, Carlos Dávila en el papel de Sebastián de la obra de "Higiénico Papel Teatro", "El cocinero del Titanic", fue seleccionado como mejor intérprete masculino. Por último, "Memoria de la Nisal", de la compañía Adrían Conde, obra con la que se reanudó en octubre la programación del Jovellanos, ganó el premio a la mejor escenografía/espacio sonoro.

No faltó el reconocido homenaje a la bailarina Estrella García, que recibió el Premio Oh! de Honor por su trayectoria. "Recibir este premio es un honor y el reflejo de un camino compartido con muchas personas", agradeció la gran protagonista de la gala, que puso en pie a los asistentes que llenaron el Jovellanos, entregándole a la directora artística un recuerdo para toda la vida. "La danza y las artes escénicas han sido mi manera de estar en el mundo. Porque el movimiento puede decir aquello que las palabras no alcanzan y el arte es una forma de verdad", añadió García, que recibió durante toda la gala una sorpresa en forma de píldoras de vídeo que se iban colando en donde su madre era la protagonista.

El cierre fue para las dos compañías vencedoras en un hito histórico en los premios. "No quiero caer en el cliché de que con este equipo es fácil, porque no lo ha sido", expresó el director de "Atras Bilis", Sandro Cordero. "Ha sido un camino muy duro, en el que hemos contado con mucha ayuda de nuestros compañeros y amigos, pero nos ha faltado la económica", afirmaron desde "Proyecto Piloto". Ambas compañías dejaron una estampa nunca antes vivida como triunfadoras en la noche de las artes escénicas asturianas.