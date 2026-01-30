Las primas de jubilación pendientes desde 2022 se pagarán este febrero
El Ayuntamiento recurrirá hasta agotar la vía judicial los casos de jubilados en 2023
R. V.
El Ayuntamiento cumplirá este mes de febrero con las sentencias judiciales que, emitidas en diciembre del año pasado, le impusieron el pago de las primas de jubilación a 13 funcionarios municipales jubilados entre noviembre y diciembre de 2022. Son los 13 trabajadores que contaban con una resolución favorable del anterior gobierno. El total de las reclamaciones suma unos 123.000 euros.
El gobierno confirmó el pago ayer en comisión de Hacienda a preguntas de la concejala socialista Marina Pineda. Igual que se confirmó que se recurrirá hasta agotar la vía judicial en los casos de otros afectados cuya jubilación tuvo lugar en 2023 y que no contaban con resolución por escrito. Solo si consiguen una sentencia firme se les abonará esa prima, que se corresponde con tres mensualidades.
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
- La hostelería asturiana llora la muerte de Eduardo Fanjul: 'Siempre tuvo don de gentes; es una gran pérdida para Gijón
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo
- Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo