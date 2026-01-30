Las primas de jubilación pendientes desde 2022 se pagarán este febrero

El Ayuntamiento cumplirá este mes de febrero con las sentencias judiciales que, emitidas en diciembre del año pasado, le impusieron el pago de las primas de jubilación a 13 funcionarios municipales jubilados entre noviembre y diciembre de 2022. Son los 13 trabajadores que contaban con una resolución favorable del anterior gobierno. El total de las reclamaciones suma unos 123.000 euros.

El gobierno confirmó el pago ayer en comisión de Hacienda a preguntas de la concejala socialista Marina Pineda. Igual que se confirmó que se recurrirá hasta agotar la vía judicial en los casos de otros afectados cuya jubilación tuvo lugar en 2023 y que no contaban con resolución por escrito. Solo si consiguen una sentencia firme se les abonará esa prima, que se corresponde con tres mensualidades.