El Principado reanuda el plan para retirar el monumento del Simancas
R. V.
El Gobierno del Principado de Asturias ha declarado la caducidad del procedimiento que para la retirada del conocido como monumento a los héroes del Simancas de la fachada del actual colegio de la Inmaculada se había iniciado o a mediados de 2024 a partir de una petición de la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr). Una declaración que, se matiza desde el Principado, no supone "en ningún caso una renuncia al objetivo de retirar durante esta legislatura la escultura en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática".
La explicación de esta declaración de caducidad, fuertemente criticada desde la entidad solicitante que la achaca a la inacción del Gobierno regional a lo largo de estos meses, se explica desde el Principado por la necesidad de un iniciar un nuevo procedimiento que garantice la máxima seguridad jurídica del proceso tras el "hallazgo de nueva documentación histórica". La previsión es que en los próximos días se ponga en marcha ese nuevo expediente. El objetivo de eliminar este monumento de las calles de Gijón se mantiene plenamente vigente", se reivindica desde la Dirección General de Memoria Democrática dependiente de la consejería que lidera Ovidio Zapico (IU).
