Los promotores urgen más financiación y menos burocracia para hacer pisos

Incrementar el precio del módulo de vivienda protegida, agilizar la burocracia en gestiones como la concesión de licencias urbanísticas y estudiar nuevos programas de vivienda asequible a gran escala. Estas son algunas de las peticiones escuchadas en las jornadas sobre vivienda organizadas ayer en la Escuela de Comercio en el marco del evento "We Love Gijón", bajo la coordinación de la Agencia La Playa. Una cita que contó con la presencia de promotores de la región y de representantes como María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), y Anselmo Menéndez, subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Vivienda. También de los ediles Jesús Martínez Salvador y Guzmán Pendás, responsables, respectivamente, de Urbanismo y Servicios Sociales. No habló nadie, sin embargo, en representación del Principado, por razones de "agenda", un gesto que varios intervinientes reprocharon.

Insistió ayer Martínez Salvador en su confianza de que los nuevos pliegos del Plan Llave, el proyecto municipal para promover la construcción de vivienda en suelo público, estén listos en este primer trimestre del año. Calvo, después, dijo que este programa "va en el buen camino" e insistió en la importancia de "agilizar" la puesta a disposición de suelas, compaginar las iniciativas estrictamente públicas con las colaboraciones con el sector privado y garantizar la "rentabilidad" de los nuevos proyectos de construcción.

Anselmo Menéndez, por su parte, vino a Gijón a desgranar las herramientas que tendrán a disposición las comunidades autónomas tras el nuevo plan de vivienda. Y César Nozal, socio fundador de la agencia que organizaba las jornadas, alertó de que las renovaciones de los contratos de alquiler este año en Gijón implicará muchas situaciones "inasumibles" para los inquilinos. Insistió también en que las soluciones en Asturias deben llegar de la mano de "consensos entre las tres administraciones".

Apuntó Nozal que estos días, en los portales de viviendas en alquiler, solo figura un piso por debajo de los 600 euros, así como que su gremio era consciente de ejemplos de burocracia excesiva. Puso el ejemplo de las constructoras que edifican viviendas de protección y que, por el retraso de la certificación definitiva, "los intereses financieros de esa espera merman su margen" de beneficios y les desalientan a la hora de sumares a este tipo de obras. Un promotor entre el público contó otra anécdota: que para lograr un permiso del servicio de Jardines –porque su bloque de edificios tenía "un pedazo de prao"– tuvo que esperar meses porque se le exigía "realizar dos cortes de hierba y era invierno".

Pendás y Martínez Salvador, por su parte, acudían en representación del Ayuntamiento en lo que se los organizadores pretendían que fuese un debate con representantes del Principado. Sin estos últimos, los dos concejales se limitaron a desglosar el Plan Llave y programas como "Gijón confía alquilando". Dijo el popular estar preocupado por la "inseguridad jurídica de los propietarios" y señaló que la moratorio antidesahucios a personas vulnerables le resultaba problemática porque "hay muchos casos de falsa vulnerabilidad". El forista, por su lado, defendió que "en Gijón hay hoy suelo para construir miles de viviendas" y reprochó que Ecojove, un plan de viviendas de protección que se está reformulando, esté a su juicio "paralizado por el Principado". En el turno de preguntas a los dos concejales, promotores y expertos de la región alertaron del riesgo de "expulsión de gijoneses" del concejo por lo "inasumible de los precios", y otros señalaron que la adaptación de bajos comerciales fuera de ejes comerciales es una buena solución "a corto plazo" si se flexibiliza la normativa.