La sanidad asturiana llora la muerte de Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón: "Fue una servidora ejemplar"

Victoria García Villar, "Toya", histórica directora de la Residencia Mixta, falleció ayer a los 65 años de edad tras un repentino proceso cerebrovascular. La gijonesa dirigía este centro, la mayor residencia pública de Asturias, desde hacía más de 15 años, y hacía tan solo unos meses, en septiembre, había sido pregonera de las fiestas de San Miguel en Pumarín, su barrio, en el que participaba de manera muy activa. Su marcha, prematura e imprevista, deja desolado a todo su entorno y, también, a sus compañeros del ERA, la entidad pública que gestiona las residencias, desde donde definían ayer a García como una "referente" del gremio.

Victoria García era la quinta de siete hermanos y una gijonesa de pro. Residió en las calles Uría, San Bernardo y Menéndez Pelayo. Fue alumna del colegio La Asunción y una gran aficionada al deporte. Cursó Filología Hispánica en la Universidad de Oviedo y se especializó en lengua española, iniciando después su trayectoria profesional como docente en el Instituto Nacional de Empleo (hoy el SEPE). Después, trabajó en una oficina en La Calzada hasta que la llamaron para la residencia. Su largo recorrido en La Mixta tuvo quizás su gran reto en los años de pandemia, en los que la residencia logró superar los momentos más duros del covid sin grandes brotes.

Durante todo ese tiempo, sin embargo, y casi durante toda su vida, buscó siempre su vocación comunitaria participante en su barrio. Los vecinos de Pumarín la hicieron pregonera de sus fiestas por eso, y ayer no encontraban las palabras para explicar lo que supuso García Villar para la entidad. "Colaboraba en todo lo que podía y tenía un don de gentes tremendo. Era muy querida en el barrio, mucho. Nuestros homenajes a los mayores dependían mucho de ella", comentaba ayer Noemí Álvarez, secretaria de la asociación de vecinos.

"El ERA está de luto. Toya era una luchadora; su compromiso con la justicia social, su carácter valiente y su forma de llevar la residencia la convirtió en un referente no solo en el organismo sino también en la propia sociedad", se lamentaba ayer Nerea Monroy, gerente del ERA. "No solo perdemos a una gran mujer, sino a una servidora ejemplar que trabajó incansablemente hasta su último día por el bienestar de las personas", añadía.

A las condolencias por su fallecimiento se sumaba también el exgerente del área sanitaria gijonesa Manuel Bayona. "Era una gran profesional, pero, sobre todo, una gran persona, que hizo un trabajo encomiable en la Residencia Mixta de personas mayores, en el peor momento que ha vivido la sociedad actual, la pandemia por covid-19", señalaba Bayona en un artículo que puedes leer íntegro pinchando aquí.

García será despedida hoy en la iglesia parroquial de La Asunción a las 17.00 horas.