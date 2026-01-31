La Alcaldesa ensalza el "aval" a Gijón del ranking de cultura

"A través de la ‘vía gijonesa’, Gijón ha recuperado su sitio en el circuito cultural nacional y lidera con paso firme". Así defendió ayer la alcaldesa Carmen Moriyón los resultados del ranking nacional "Lo mejor de la Cultura 2025", un listado que publica anualmente el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, y en el que Gijón sube puestos a nivel nacional y sitúa en los primeros puestos a siete de los 12 eventos culturales del ranking asturiano. "Son unos resultados que avalan la apuesta que hicimos al inicio del mandato: una política cultural ambiciosa, abierta y conectada con la ciudad", aseguró la regidora. "La ‘vía gijonesa’ –un plan nacido en un acto organizado por LA NUEVA ESPAÑA– ha recuperado su posición en el circuito nacional cultural", se felicitó, por su parte, la forista Monserrat López Moro, edil de Cultura.

Ensalzó Moriyón la relevancia de que Gijón se coloque en este nuevo listado en el puesto número 13º a nivel nacional, y a su juicio lo hace con "una oferta cultural de mayor calidad e innovación". "Es además la que más posiciones escala entre las veinte primeras", defendió la forista.

A juicio de López Moro, Gijón "vive un crecimiento cultural sin precedentes" y los resultados del ranking premian la "mayor calidad" de la oferta cultural de la ciudad. Gijón es la ciudad "que más posiciones sube de las 20 primeras" del ranking y registra datos mejores que los de "muchas capitales de comunidades autónomas y de otras ciudades de mayor población". "Son unos datos excelentes", aseguró ayer la edil.

Los eventos destacados

En el ranking nacional, Gijón ocupa la citada 13ª posición y se queda así por delante de las otras dos ciudades asturianas incluidas, Oviedo y Avilés, que copan los puestos número 20 y 37, respectivamente. En el ranking de 2024 la ciudad estaba tres puestos por debajo.

Por otro lado, en el listado de programación a nivel nacional, el evento mejor valorado es también gijonés, Feten, que repite la misma posición número 47 que ya ocupaba el año pasado. El segundo evento asturiano en este listado nacional es también local: el Festival de Cine. Ostenta el puesto número 71 compartido con el Centro Niemeyer. LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, por su parte, ocupa el puesto 77, por delante de los Premios Princesa, que se sitúa en 101 y al mismo nivel que el Festival LEV.

En el ranking propio de Asturias, por su parte, siete de los doce eventos destacados de la región por el Observatorio de la Cultura son gijoneses. Tras la primera posición del Museo de Bellas Artes, le sigue el Festival de Cine, que es año pierde el liderazgo que ostentaba el año pasado. En tercera posición está el Niemeyer y le sigue en cuarto lugar la ya citada Feten. Además, LABoral y el teatro Jovellanos comparten el quinto puesto y la Feria del Libro de Gijón y el LEV comparten su novena posición en el ranking de la mano de la Semana Negra –que también celebró ayer en redes volver a estar incluida en este listado– y el avilesino Palacio Valdés.