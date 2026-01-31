El chiringuito de playa más famoso de Asturias llega "en breve" a la ruta de los vinos de Gijón y promete "liadas a la hora del tardeo"

Muy pronto, "en breve", abrirá sus puertas en la ruta de los vinos de Gijón uno de los chiringuitos más exitosos de Asturias: "Las Dunas de Verdicio". Aunque en este caso, se llamarán "Las Dunas de Gijón". De esta forma, el famoso establecimiento, especializado en hamburguesas, cambiará la arena y el prao por el asfalto. Según cuentan sus promotores en redes sociales, ya está casi todo listo para que empiece a funcionar el nuevo negocio en la zona del Carmen, en lo que fue el "Vinos y Chachinas".

"Ya va quedando menos... Dentro de poco intentaremos daros la fecha que tenemos pensada!!", anunciaron hace unos días en Instagram. "Tenemos muuchos mensajes preguntando sobre tardeos. Lo siento, la respuesta es NO. Nos mola mas la palabra LIADA!!! En esa sí que estaremos!!! Una liada un poco de diferente, pero a la misma hora que el tardeo", aseguran.

Música y comida

La previsión inicial de apertura de "Las Dunas de Gijón" era febrero y todo parece que se cumplirá. La nueva iniciativa de los hermanos Lombardo, que llevan el conocido negocio de Gozón, ubicado en la plaza de Verdicio, mantendrá la música como elemento clave. Habrá una programación semanal de conciertos en acústico y sesiones con Djs que cubrirán las sesiones del vermú, el tardeo (o liada) y las primeras horas de la noche.

También habrá servicio de comidas y de cenas con una línea gastronómica que ya se ganó su éxito en Las Dunas: nachos, hamburguesas caseras y street food "de calidad".

Playa Madre, en Oviedo

No es el primer chiringuito de Asturias que ha decidido cambiar la playa por la ciudad. Playa Madre, en La Espasa (Caravia), que también gestiona el chiringuito de la playa Arena (Isla, Cantabria), aterrizó el pasado mes de diciembre en Oviedo, en la Casa Rosa. Su idea era encontrar "alternativas para recrear la experiencia de Playa Madre en invierno". Y lo encontraron en el chalé modernista del Prao Picón.