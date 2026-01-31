Una conocida "influencer" española desvelará su identidad en Gijón para recibir la "Comadre de Oro": "Es el mejor momento para salir del anonimato"

"Ser ‘Comadre de Oro’ son palabras mayores". Con estas palabras se pronunció ayer la cantautora Marisa Valle Roso, a quien le costó creerse que es una de las cuatro distinguidas por la tertulia feminista gijonesa en su 40.º aniversario. Valle Roso y "la familia" del Telecable Hockey Club, así como la socióloga María Ángeles Durán Heras y la comunicadora activista María Pozo Baena, "Barbijaputa", se mostraron ayer entusiasmadas de pasar a formar parte de la histórica lista de mujeres premiadas por Les Comadres.

Para festejar sus 40 años de forma especial, la asociación decidió que en esta edición iban a reconocer la labor de cuatro mujeres y no solo de una, como es habitual. Finalmente, a través de una jornada intensa de votaciones, Les Comadres confirmaron a sus premiadas este jueves.

La cantautora Marisa Valle Roso, quien el año pasado lanzó el himno "El tren de la libertad" y denuncia la violencia de género a través de sus letras, recibirá el 12 de mayo en La Buena Vida el "Comadre de Oro" en la categoría de artes. "Simplemente el hecho de que me tuvieran en cuenta ya me parecía increíble. Solo hay que ver el historial de ‘Comadres de Oro’", comentó Valle Roso, quien resaltó que "ellas me dieron la historia para una de las canciones que más orgullosa me siento de haber escrito". "Y aún más grande fue el regalo que nos hicieron a todos poniendo en marcha ese tren", aseveró Valle Roso, quien agradeció a Les Comadres por su incansable labor. "Son necesarias, generosas y hacen una labor digna de admirar", agregó.

El premio del área de deportes no saldrá de Gijón. Concretamente, irá a parar a la zona oeste después de que el Telecable recibiera más votos que la periodista Paloma del Río. La entrenadora del club de hockey aseguró que "para nosotras ha sido una sorpresa enorme". "Esperábamos con mucha ilusión este reconocimiento. Es un título que todavía no teníamos y nos parece especial porque nos lo entregan unas mujeres que siempre reivindican el feminismo. Es un motivo de fiesta", afirmó Lee, que añadió que "son un ejemplo de mujeres que nos abrieron el camino a quienes ahora seguimos trabajando por la igualdad".

De acuerdo con sus palabras se mostró el presidente del club gijonés, Fernando Sierra, que incidió en que esta distinción "nos refuerza para seguir con todo lo que llevamos haciendo a lo largo de estos años".

Para María Ángeles Durán Heras, ser la ganadora del "Comadre de Oro" de ciencia e investigación supuso "una sorpresa total". "Las conocía desde hace tiempo y me encanta esa parte lúdica que ellas tienen. Son personas que saben mostrar la alegría de vivir y demostrar que siempre hay una segunda vuelta en la vida", señaló Durán, quien se desplazará a Gijón para vivir la entrega de premios desde Extremadura, donde el 9 de febrero recibirá el título Doctora Honoris Causa por parte de la universidad extremeña.

Una fiesta por todo lo alto por los 40 años

La última de las distinciones de Les Comadres en esta 40.ª edición ha recaído sobre la escritora, comunicadora y activista María Pozo Baena, conocida como "Barbijaputa". "Estoy ilusionada y nerviosa a partes iguales", sostuvo Pozo tras ser conocedora del galardón. "Por un lado, estoy emocionada porque es un premio histórico, de una asociación que respeto muchísimo y que ha hecho grandes cosas por las mujeres durante cuatro décadas", ensalzó la comunicadora, que incidió en que "también siento nervios porque he decidido que este es el mejor momento para salir definitivamente del anonimato y recoger el premio es persona".

Las "Comadre de Oro" del 2026 ya se están preparando de cara a la cita del 12 de febrero en La Buena Vida de Fomento, donde estará el grupo "Assia". En el acto también se mencionará la decisión de nombrar "Felpeyu" a la empresa Bayer. "Es una fiesta de la que a me han hablado muchas mujeres diferentes. Debe ser algo épico porque quien va, vuelve. Tengo muchas ganas de vivirla", resaltó Pozo.

Tampoco se perderán esos momentos las jugadoras del Telecable, a pesar de que dos jornadas después jugarán contra su principal rival en la liga, el Vila-Sana. "El partido del sábado es muy importante, pero iremos porque este premio nos hace mucha ilusión", expresó, muy orgullosa, Natasha Lee.