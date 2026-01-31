Los cuatro portugueses absueltos por la presunta violación del Carmen impugnan los recursos de las dos chicas

Más de dos meses después de que los magistrados de la sección octava de la Audiencia Provincial dictaran la absolución para los cuatro jóvenes portugueses acusados de una presunta violación en El Carmen, y por la que se enfrentaban hasta a 42 años en conjunto, el asunto sigue dejando nuevos capítulos.

Dicha sentencia, en donde los jueces recogen que no se puede acreditar que las relaciones sexuales que fueran sin el consentimiento de las dos denunciantes, fue recurrida a principios de diciembre por la defensa de las jóvenes ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Ahora, es el letrado de los portugueses, Germán Inclán, el que presenta su escrito de impugnación. Así mismo, el Ministerio Fiscal también ha entregado sendas copias ante el recurso presentado, alegando que "acepta la libre absolución de los acusados como algo definitivo y pacífico".

La defensa particular de los cuatro jóvenes portugueses asegura al TSJA que "la sentencia absolutoria expone claramente las razones de la decisión de absolver", por lo que no considera que se esté "en presencia de vulneración constitucional", como apeló la acusación particular, fundamentando una violación del derecho a la tutela judicial.

La defensa se basa en el derecho que ejercieron sus clientes en el juicio a contestar solo a sus preguntas y no ve motivo por el que la acusación particular "alega un supuesto error en la valoración de la prueba". Tampoco considera que los cuatro jóvenes debieran probar que eran inocentes ante "una pretendida inaplicación de la perspectiva de género que no puede suponer un menoscabo del principio de presunción de inocencia", expresa la defensa.

Por último, rechaza la petición de la acusación particular que reclamó la nulidad de la sentencia y la celebración de un nuevo juicio con nueva y distinta composición de la Sala.

Los escritos, tanto de la acusación particular, como de la defensa y Fiscalía fueron entregados a los Magistrados del TSJA que serán los encargados de ratificar o no la sentencia de la Audiencia Provincial.