"Gilipojazz" en la Sala Acapulco

Un momento del concierto de &quot;Gilipojazz&quot;.

Un momento del concierto de "Gilipojazz". / Marcos León

El trío madrileño "Gilipojazz", integrado por Ángel Cáceres (bajo y voces), Iker García (guitarra y voces) y Pablo Levin (batería y voces), se subió ayer por la noche al escenario de la Sala Acapulco para debutar en Gijón.

"Gilipojazz" en la Sala Acapulco

