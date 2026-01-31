Javier López Monclús, del Hospital Puerta de Hierro, operará en Cabueñes: "En los últimos quince años ha habido una revolución en cirugía de pared abdominal"

El Hospital Universitario de Cabueñes celebrará el próximo miércoles una jornada sobre cirugía mínimamente invasiva en pared abdominal. El protagonista será el coordinador de la unidad de Pared Abdominal Compleja del Hospital Universitario Puerta de Hierro, Javier López Monclús (Madrid, 1979), quien liderará a los cirujanos que llevarán a cabo una operación con el abordaje craneal totalmente extraperitoneal con visión extendida preperitoneal (PeTEP). Esta cirugía la podrán seguir otros profesionales en directo a través de la pantalla del salón de actos del complejo sanitario.

¿Cuáles son las claves de la cirugía realizarán el miércoles?

La PeTEP es una técnica quirúrgica que permite tratar de una forma poco agresiva defectos de pared abdominal desde casos más simples hasta casos extremadamente complejos. Es un abordaje muy versátil respecto al tipo de hernias, que son defectos en la pared abdominal. Ha pasado a ser la técnica que realizamos por defecto en Puerta del Hierro para todos los casos de hernia de eventración.

¿Qué tiene de novedosa esta técnica?

La primera publicación sobre PeTEP con repercusión mundial la hizo el mexicano Héctor Valenzuela en 2023. De forma simultánea, en el Puerta de Hierro tuvimos conocimiento de cómo estaba haciendo ese abordaje laparoscópico e hice el primer caso junto a mis compañeros Joaquín Muñoz y Laura Román. Ese fue el primer caso que se hizo en Europa y, posteriormente, a partir de una idea del doctor Muñoz, modificamos la forma de colocar los trócares de la laparoscopia. En lugar de hacerlo en la zona baja del abdomen, pasamos a ponerlos en la más superior y con eso ampliamos las indicaciones o los casos en los que se podía aplicar la técnica.

¿Qué impacto tiene el cambio?

El abordaje se puede hacer mediante laparoscopia o con cirugía robótica. Al poner los puertos de trabajo arriba ampliamos la técnica a los defectos de pared de la zona más inferior del abdomen y, además, a tratar simultáneamente hernias inguinales, que son muy frecuentes y que se asocian muchas veces en la patología de pared abdominal.

¿De qué forma la llevarán a cabo el miércoles?

En Cabueñes ya llevan haciéndola un tiempo porque vino José Rodicio a conocer la técnica. El caso que vamos a hacer el miércoles es de una hernia incisional (o eventración), que son aquellas que se producen en una cicatriz quirúrgica. Es decir, en un agujero que hemos hecho los cirujanos, que hemos cerrado y que se ha abierto, que es algo que les ocurre entre al 20% y al 50% de los pacientes. El abordaje será en este caso laparoscópico y no robótico. Lo hacemos de esa forma porque en esto vamos en contra de lo que dicen los americanos. Ellos sí que usan para todo la robótica al ser más precisa y versátil, pero aquí, como tenemos un sistema sanitario con recursos limitados, entendemos que tenemos que reservar el robot para los casos más complejos.

¿Qué avances se han producido en cirugía de la pared abdominal?

En los últimos 15 años se ha producido una revolución. La cirugía de la pared abdominal ha pasado de ser una cirugía secundaria o de poca relevancia a ser una patología importante y con un importante gasto sanitario. Los procedimientos mínimamente invasivos permiten una disminución de las complicaciones quirúrgicas, que es muy relevante para el paciente, y también favorecen al sistema sanitario, por el gasto que suponen las complicaciones.

¿En qué situación se encuentra España en este sentido?

Somos punteros y pioneros. Sin ninguna duda, nuestro país es un referente en el desarrollo de nuevas técnicas de pared abdominal. Por un lado está el "Grupo de Madrid", que es como nos conocen a los equipos de los hospitales del Henares, Ramón y Cajal y Puerta del Hierro. Y también hay grupos potentes en Sevilla y Barcelona.

¿Cómo valora que hayan contado con usted para la jornada?

Es un honor que cuenten conmigo para poder compartir el conocimiento que tengo. Además, esto es un dar en recibir, porque en estos encuentros todos sacamos cosas en claro. Esta es una profesión en la que no paras de aprender.