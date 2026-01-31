Nuevo hito en el Hospital de Cabueñes de Gijón: primer centro de Asturias en implantar una prótesis de rodilla con cirugía robótica
La operación se llevó a cabo esta semana y consistió en colocar un implante parcial que reemplaza la zona desgastada de la articulación
Este método permite una recuperación más rápida y menos dolorosa para el paciente
El Hospital de Cabueñes ha sumado esta semana un nuevo hito que acerca la incorporación de tecnología de alta precisión a la sanidad asturiana. El complejo universitario hospitalario de Gijón ha sido el primero en la región en realizar un implante de prótesis de rodilla mediante el uso de cirugía robótica.
La intervención, llevada a cabo esta semana, consistió en la colocación de un implante parcial en una zona desgastada de la articulación. El servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología llevó a cabo en esta operación pionera, que requirió de dos intervenciones, para colocar la b, con la asistencia del robot CORI, un dispositivo portátil desarrollado por la compañía de tecnología médica Smith & Nephew para la realización de artroplastias.
El avance en este tipo de cirugías es más que notable, ya que permite planificar de forma individualizada la preoperatoria, realizar la intervención con una mayor precisión, además de que se facilita una recuperación más rápida y con menos dolor para el paciente.
Los encargados de llevar a cabo esta cirugía fueron la doctora Manuela Riera, jefa del servicio, con la participación del jefe de sección, el doctor José Antonio Lavandeira Ares, y la doctora Marlene Álvarez Rico. En el grupo interdisciplinar que llevó a cabo la operación participaron también las profesionales de Enfermería: Beatriz Mandilla, Ornella Puente y Eva Rodríguez, y del Servicio de Anestesia: Julia Castaño.
