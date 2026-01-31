Un templo del Mar Cantábrico en pleno centro de Gijón

Casa Ataulfo es todo un templo gastronómico para los amantes del mar. Pescados y mariscos del Cantábrico, frescos, "como tienen que ser" —tal y como proclama el propio establecimiento—, se saborean cada jornada en la popular sidrería. Bugres, almejas, centollos, andaricas, quisquillas y muchos más son algunos de los mariscos que se preparan en la casa de comidas, al igual que pescados como el virrey, el rubiel, el besugo, la merluza o el rodaballo. Se cocinan habitualmente a la plancha o al horno y, al igual que las calderetas o los arroces de Casa Ataulfo, apetecen siempre con las bajas temperaturas del invierno. Nadie los debe dejar de disfrutar.

El restaurante es también el lugar perfecto en el que saborear al máximo la bebida de Asturias, la sidra. Tanto JR de etiqueta verde como Sed de PKDO DOP se escancian como manda la tradición y maridan perfectamente con todos los pescados y mariscos del restaurante. Además de la sidra, otra opción pasa por los vinos. Y es que un buen vino es capaz de convertir un gran plato en una experiencia todavía mejor. Casa Ataulfo dispone de una cuidada selección de referencias para maridar cada uno de los sabores del mar y de la tierra.