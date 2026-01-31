Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin
Hostelería

Un templo del Mar Cantábrico en pleno centro de Gijón

Casa Ataulfo se distingue por sus pescados y mariscos frescos, "como tiene que ser"

A.A.

Casa Ataulfo es todo un templo gastronómico para los amantes del mar. Pescados y mariscos del Cantábrico, frescos, "como tienen que ser" —tal y como proclama el propio establecimiento—, se saborean cada jornada en la popular sidrería. Bugres, almejas, centollos, andaricas, quisquillas y muchos más son algunos de los mariscos que se preparan en la casa de comidas, al igual que pescados como el virrey, el rubiel, el besugo, la merluza o el rodaballo. Se cocinan habitualmente a la plancha o al horno y, al igual que las calderetas o los arroces de Casa Ataulfo, apetecen siempre con las bajas temperaturas del invierno. Nadie los debe dejar de disfrutar.

El restaurante es también el lugar perfecto en el que saborear al máximo la bebida de Asturias, la sidra. Tanto JR de etiqueta verde como Sed de PKDO DOP se escancian como manda la tradición y maridan perfectamente con todos los pescados y mariscos del restaurante. Además de la sidra, otra opción pasa por los vinos. Y es que un buen vino es capaz de convertir un gran plato en una experiencia todavía mejor. Casa Ataulfo dispone de una cuidada selección de referencias para maridar cada uno de los sabores del mar y de la tierra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
  2. Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
  3. Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón
  4. El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
  5. Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
  6. Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
  7. La hostelería asturiana llora la muerte de Eduardo Fanjul: 'Siempre tuvo don de gentes; es una gran pérdida para Gijón
  8. Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo

Un templo del Mar Cantábrico en pleno centro de Gijón

Una conocida "influencer" española desvelará su identidad en Gijón para recibir la "Comadre de Oro": "Es el mejor momento para salir del anonimato"

Una conocida "influencer" española desvelará su identidad en Gijón para recibir la "Comadre de Oro": "Es el mejor momento para salir del anonimato"

¿Tiene sentido el homenaje?

La sanidad pública asturiana, una cuestión de voluntad política

El motor de tu salud empieza en tu mordida

Los Premios Oh! hacen historia con dos obras galardonadas a mejor espectáculo entre una larga lista de éxitos en las artes escénicas de Asturias

La Banda de Gaitas "Villa de Xixón" triunfa ante 18.000 personas en Arabia Saudí: "Jamás habíamos vivido algo así"

La Banda de Gaitas "Villa de Xixón" triunfa ante 18.000 personas en Arabia Saudí: "Jamás habíamos vivido algo así"

Aluvión de confirmaciones en la parroquia gijonesa de San Lorenzo: "Crece el interés de los jóvenes por la religión"

Aluvión de confirmaciones en la parroquia gijonesa de San Lorenzo: "Crece el interés de los jóvenes por la religión"
Tracking Pixel Contents