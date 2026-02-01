Asaltan una farmacia a punta de cuchillo en pleno centro de Gijón: "La situación fue muy violenta"

Nuevo episodio violento en comercios de la ciudad. Un individuo asaltó de madrugada una farmacia en pleno centro de Gijón de una manera "muy violenta" y armado con un cuchillo. Todo ocurrió en el paseo de Begoña, junto al Teatro Jovellanos y, afortunadamente, la trabajadora que fue víctima del hecho ilícito se encuentra bien.

El episodio ocurrió sobre las cuatro de la mañana. Un individuo sacó un cuchillo y amenazó con él a la trabajadora, protegida eso sí por la reja de seguridad existente en esta farmacia de guardia 24 horas. No obstante, explican desde el negocio, el hombre "llegó a agarrar del brazo a la farmacéutica".

Desde la farmacia se alertó a la Policía. "La situación fue muy violenta y los preocupa la seguridad de las guardias, tanto nocturnas, con reja echada, como diurnas, con puerta abierta", explica Carlos Ocaña, titular del negocio afectado.

La denuncia va más allá del hecho contreto. "Queremos dar a conocer lo ocurrido porque es necesario mejorar urgentetemente la seguridad", añade el responsable del céntrico negocio.

Asaltos habituales en Gijón

Los atracos en farmacios son habituales en Gijón. Ya sea de noche, con el negocio cerrado, o abierto al público. Episodios que ocurren en prácticamente todas las zonas de la ciudad. En junio de 2024, por ejemplo, entraron de noche a robar en una farmacia de la calle San Bernardo. Fue un individuo que lo intentó esa misma madrugada en al menos otro negocio similar de la zona.

De día fue el asalto sufrido en otra farmacia del barrio del Cerillero. En esa ocasión el delincuente entró con una navaja a por dinero. Era mayo de 2023. "Le dimos el dinero y le dijimos que se fuera", señaló entonces el dueño del negocio.

Este episodio llega después de que comerciantes de la carretera del Obispo diesen la voz de alarma por una oleada de robos en su zona. Cinco en apenas dos meses y en negocios de todo tipo, desde una autoescuela hasta una clínica.