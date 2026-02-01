El autor del atraco a una farmacia de Gijón a punta de cuchillo: un toxicómano que quería una jeringuilla y al que busca la Policía

La Policía mantiene abierta una investigación para dar con el autor de atracó frustrado a punta de cuchillo en una farmacia del centro de Gijón. Este individuo, que actuó de madrugada en el paseo de Begoña, junto al teatro Jovellanos, mostró una actitud "muy violenta" cuando exhibió el arma blanca a la farmacéutica que se encontraba de guardia, a la que llegó a agarrar fuertemente del brazo. Es individuo, según las fuentes consultadas, es un toxicómano que pidió una jeringuilla en el negocio antes de intentar lograrla por la fuerza.

El grave episodio que ya investigan desde la comisaría de El Natahoyo tuvo lugar sobre las cuatro de la mañana. El sospechoso, que logró huir antes de la llegada de los agentes, sacó un cuchillo y amenazó con él a la trabajadora, protegida eso sí por la reja de seguridad existente en esta farmacia de guardia 24 horas. No obstante, explican desde el negocio, el hombre "llegó a agarrar del brazo a la farmacéutica".

Desde la farmacia se alertó a la Policía Nacional. "La situación fue muy violenta y los preocupa la seguridad de las guardias, tanto nocturnas, con reja echada, como diurnas, con puerta abierta", explica Carlos Ocaña, titular del negocio afectado.

La denuncia va más allá del hecho contreto. "Queremos dar a conocer lo ocurrido porque es necesario mejorar urgentetemente la seguridad", añade el responsable del céntrico negocio.

Asaltos habituales en Gijón

Los atracos en farmacios son habituales en Gijón. Ya sea de noche, con el negocio cerrado, o abierto al público. Episodios que ocurren en prácticamente todas las zonas de la ciudad. En junio de 2024, por ejemplo, entraron de noche a robar en una farmacia de la calle San Bernardo. Fue un individuo que lo intentó esa misma madrugada en al menos otro negocio similar de la zona.

De día fue el asalto sufrido en otra farmacia del barrio del Cerillero. En esa ocasión el delincuente entró con una navaja a por dinero. Era mayo de 2023. "Le dimos el dinero y le dijimos que se fuera", señaló entonces el dueño del negocio.

Este episodio llega después de que comerciantes de la carretera del Obispo diesen la voz de alarma por una oleada de robos en su zona. Cinco en apenas dos meses y en negocios de todo tipo, desde una autoescuela hasta una clínica.