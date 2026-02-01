Una exposición en Gijón de más de 40 artistas para honrar la memoria de Evaristo Valle: "Es un encuentro muy especial"

El pasado jueves se cumplieron 75 años del fallecimiento de uno de los artistas asturianos más destacados de la pintura asturiana, como es Evaristo Valle. Es por eso, que el museo que hoy en día lleva su nombre y que se ha convertido en uno de los grandes promocionadores del arte asturiano, ha querido celebrar la efeméride con la inauguración de la exposición 'Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle", en la que también participó la concejala de Cultura de Gijón, Montserrat López Moro.

La muestra, lleva a los visitantes a recorrer los jardines y espacios en donde se concentran más de 130 obras de 48 artistas diferentes. Pintura, escultura, fotografía, e incluso música, que buscan "generar nuevas miradas y diálogos a través de obras del pasado que buscan alimentarse del presente", expresó Carmen Estrada Fernández, comisaria de esta exposición.

"Nos hemos nutrido de la propia colección del museo para seleccionar las obras. Todas ellas son frutos de las donaciones y depósitos de los artistas y dan fe del vínculo y la apuesta de la labor y apoyo del arte contemporáneo", expresó Estrada Fernández, señalando que el eje vertebrador de la muestra se sustenta en el artista Joaquín Rubio Camín. "El retrato inacabado de Evaristo Valle que se sitúa en la entrada de un espacio que hemos llamado 'La zona del recuerdo', nos ayuda a utilizar a Camín como artista bisagra para el resto de generaciones que se muestran y con las que se articula el resto del discurso", añade la comisaria.

La exposición invade los jardines con obras contemporáneas que juegan con esa arquitectura decimonónica del museo, pero también entra en los visitantes a través del sonido en un espacio en donde la música de Avelino Alonso envuelve al visitante. "Es una banda sonora, 'La flor del agua', de uno de los artistas que está plasmado en la serie de José Ferrero. Es una música experimental que para su época fue muy interesante y atrevida", añade Estrada Fernández.

EN IMÁGENES: Una exposición en Gijón de más de 40 artistas para honrar la memoria de Evaristo Valle: "Es un encuentro muy especial"

"Es una exposición especial"

Frente a las instantáneas del mismo José Ferrero, entre las que se encuentra un autorretrato suyo, la fotógrafa Ana Müller observaba con detenimiento una serie que ansiaba presenciar en persona. "Sabía que había hecho una serie de retratos de los artistas asturianos, nunca lo había visto positivado o a este tamaño", mostró con sorpresa la artista “encantada” por ver los retratos. "Quiero hacerle una foto y mandárselo a él", confesaba Muller.

A pocos metros, el pintor Melquiades Álvarez conversaba con conocidos que se había encontrado a la entrada del museo. ""Es muy gratificante ver las obras y a toda la gente amiga y conocida que participa. Siempre tenemos relación, pero es un encuentro especial", celebraba un Álvarez cuyo unos de sus cuadros forman parte de esta exposición. En la pared de enfrente, también cuelga uno de los cuadros de Guillermo Simón. "La obra pertenece a una exposición del año 97. Era una pintura distinta a lo que estoy haciendo ahora, pero que forma parte de la colección del museo, que ya tiene un gran fondo mío", se congratulaba el pintor que animaba a seguir con esta iniciativa de rescatar obras del fondo para llevarlas a exposiciones conjuntas. "Como tienen grandes fondos, cuando hacen algún tipo de exposición diferente, van reactivando los fondos que es una forma muy buena de rescatar para el público obras de hace años", añade Simón.

A estos artistas se le suman otros de la talla de Manolo Calvo, Pablo Maojo, Reyes Díaz, Estrella Sánchez o Fernando Alba. La exposición estará abierta al público hasta el 17 de mayo para todos aquellos que quieran acercarse. "La variedad de obras y espacios hace que cada uno pueda llevar el recorrido a su manera e invitándoles a mostrar una mirada activa y personal", añadió Carmen Estrada Fernández.