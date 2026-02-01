Inés Suárez Ramón, directora de la Escuela Politécnica de Ingeniería: "El desembarco de la Europea en Gijón es una realidad, guste más o menos; aprovechemos su cercanía física, que nos puede dar visibilidad"

Inés Suárez Ramón (Gijón, 1970), directora de la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI), tiene varios retos entre manos. Entre ellos, la "reforma" de varias titulaciones o la respuesta académica a un aumento "gradual" de la matrícula de nuevo ingreso en el centro.

Asumió la dirección del centro a finales de 2022. ¿Qué balance hace?

Uno muy positivo, igual que en mi etapa anterior. Ocupar un cargo de gestión da mucha perspectiva sobre una escuela como esta. También estás en contacto con foros externos y recibes retroalimentación sobre tu propio trabajo e ideas para implementar.

Por tanto, a finales de 2026 se cumplen cuatro años de mandato.

Se convocarán elecciones con la suficiente antelación dentro de los márgenes que permite el procedimiento.

¿Volverá a presentarse?

Es pronto para hablar de ese tema, nos queda todavía un año por delante y me gustaría cerrar alguna de las iniciativas que pusimos en marcha y todavía no se han concretado.

¿Por ejemplo?

Reformas de titulaciones. Una de las principales fue la incorporación de menciones duales, que iba a ser en el máster de Industriales. Se lleva trabajando desde antes del verano de 2022 y está siendo un proceso lento. De aquella no había aún regulación a nivel nacional ni experiencia de titulación acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Prosiga.

La formación dual requiere un proceso de aprobación por varios órganos y lleva sus tiempos. Sería imposible que empezase para el próximo curso porque el plan de organización docente de la Escuela ya está prácticamente cerrado.

¿Planean más cambios en titulaciones?

El mayor reto es adaptar las que tenemos a una sociedad y entorno profesional que han ido cambiando. Además de la formación dual, estamos en proceso de finalizar el plan de estudios del máster en Inteligencia Artificial.

¿Cómo han ido los datos de matrícula de este curso?

Estamos muy contentos con ellos. Respecto al nuevo ingreso, llevamos un crecimiento gradual desde el curso 2021-2022. Este año, el aumento en grado ha sido del 7 %. Y más significativo fue el del 2024-2025, de un 22 %. En másteres también hay un repunte importante; tenemos un 15 % de aumento en la matrícula de nuevo ingreso, que ha sido especialmente significativa en los tres másteres vinculados a atribuciones profesionales de las ramas industrial, informática y de telecomunicaciones.

¿Qué atractivos tiene la EPI?

Es positivo que tengamos varias especialidades en los estudios de ingeniería. El tejido empresarial busca multidisciplinariedad y hay muchas actividades que se organizan de forma complementaria a la docencia que permiten poner en contacto a estudiantes de distintas titulaciones. Una de nuestras fortalezas es que tenemos tres asociaciones de estudiantes consolidadas. Y hay otra de nueva creación con un modelo de "júnior empresa". También tenemos una asociación de estudiantes en tramitación de la rama informática. Por otro lado, 2025 fue el año de la calidad. Renovamos dos sellos internacionales de calidad "EUR-ACE", por ejemplo. Además, una fortaleza innegable de la Universidad de Oviedo es su capacidad investigadora y de transferencia.

¿Notan que cada vez tienen más alumnado femenino?

Tenemos un porcentaje global de mujeres de alrededor del 25 %. Lo analizamos todos los años. Hay ramas con porcentajes más altos y otras con más bajos. Lo que noto desde hace tiempo es mayor presencia de mujeres en puestos de responsabilidad; y el mejor ejemplo es la dirección de los tres centros de la Universidad de Oviedo en Gijón.

¿Qué mejoras serían necesarias a nivel de instalaciones?

Por un lado, un cambio radical en el formato de aulas, que están pensadas para metodologías docentes tradicionales de clase magistral. Las aulas donde se desarrollan clases de teoría, seminarios o problemas tienen bancadas fijas y son escalonadas en muchos casos. Tenemos que adaptarnos a los tiempos actuales. Aparte de las demandadas instalaciones deportivas. Otro reto es dotar al campus de espacios para estudiantes, de descanso o para otro tipo de actividades y así fomentar la vida aquí.

¿Qué supuso la iniciativa de matrícula gratuita para alumnado de nuevo ingreso que impulsó el Principado?

No sabemos hasta qué punto ha tenido impacto en nuestra matrícula, pero es verdad que han entrado a funcionar las notas de corte en algunos grados. Lo que ha supuesto el aumento de matrícula gradual es que hemos necesitado más recursos en profesorado. Si esa gratuidad de matrícula seguirá redundando en más nuevo ingreso, necesitamos más recursos humanos y apoyo.

¿Hasta qué punto es importante la relación de la Escuela con las empresas?

Es esencial tener las empresas a nuestro lado y afortunadamente las tenemos. Hay una larga de tradición, por ejemplo con nuestra "Sociedad de Partners", donde iremos incorporando empresas gradualmente.

Hace unos días, representantes de la multinacional Indra ofrecieron una charla en el centro.

Hubo mucha gente interesada, más de lo que estamos acostumbrados. Pero tratamos la jornada como tratamos a todas las empresas; estamos encantados de difundir cualquier jornada de empleo. Desde la dirección aprenderemos qué gustó en este caso para extenderlo a otras empresas que quieran venir a captar futuros profesionales.

También aterrizó hace poco el alumnado extranjero de este segundo semestre.

Un 10 % de los estudiantes extranjeros que quieren estudiar en la Universidad de Oviedo vienen a esta escuela y un 20 % de los que salen al exterior son de aquí también.

¿Qué significaría la ansiada llegada de la residencia estudiantil?

Daría un impulso muy importante a las movilidades entrantes y para cubrir necesidades de alojamiento para profesores visitantes. También por los problemas de los precios de alquileres en Gijón. Y una residencia es un entorno donde desarrollar vida estudiantil, que nos hace falta.

¿Y el desembarco en la ciudad de la Universidad Europea, de carácter privado?

Hay que tener presente que es una realidad que va a venir, nos puede gustar más o menos. Mientras cumplan los requisitos, esto es la ley de competencia natural. Lo más inteligente sería conocer sus debilidades y fortalezas para poder mejorar y aprovechar la cercanía física, que nos puede dar visibilidad. Aunque somos dos modelos muy diferentes.