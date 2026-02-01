Nervios, ganas, ilusiones... las charangas cuentan los días para llenar de "color, alegría y diversión" el Antroxu de Gijón: "Nos encanta tomar las calles"

Ni dos semanas restan para que el Antroxu llene las calles de Gijón de música, colorido y alegría. Sus principales protagonistas, las charangas, ya sienten ese cosquilleo, esos nervios por mostrar ante el público lo que tanto tiempo les ha llevado. Todas ultiman los trajes y coreografías para brindar a la ciudad una folixa apoteósica, que irá del 13 al 17 de febrero. "Es nuestra fiesta, nuestro momento", afirman los miembros de las agrupaciones durante un informal encuentro con LA NUEVA ESPAÑA a las puertas de su "segunda casa", el teatro Jovellanos.

"Es difícil de explicar con palabras" emerge como una frase recurrente entre los charangueros a la pregunta de cómo se vive un Carnaval desde dentro. Coinciden en otra cosa, en las ganas de que llegue ya la gran cita. "Los ánimos están a tope; nos encanta tomar las calles", proclama Francisco José Rodríguez, de "Los Restallones". Para Rodríguez, y para todos en realidad, el Antroxu es especial durante todo el año, desde pensar en los disfraces o el desfile hasta lo "divertido" de los ensayos. "En el Jovellanos ya nos sale la competitividad que tenemos todos, pues al final es un concurso", bromea.

"Ahora ya vienen los nervios de última hora", reconoce Bruno Álvarez, de "Xaréu nel Ñeru". Si ya de por sí las charangas conforman una gran familia, esa unidad se ha visto fortalecida estos meses por las dificultades que sufrieron para arrancar sus ensayos. "Prisas hubo, pero lo que hace todo buen charanguero es amoldarse", subraya Álvarez. A Adriana Laso, de "Los Gijonudos", le embarga la "emoción" por "sacar a la luz" el trabajo realizado. Es su décimo Antroxu y la ilusión permanece intacta. "Vivirlo en una charanga es una magia diferente", asegura Laso, para la que, por Carnaval, Gijón se introduce en un estado de "alegría".

Nadia Rodríguez tiene 21 años y lleva desde los tres disfrutando del Carnaval en una charanga. Desde hace un tiempo, en "Kop’a Vino", una de las fundadoras del concurso del Antroxu. "Las charangas hacemos el Antroxu", ensalza la joven, que anima a los gijoneses a exprimir la fiesta. "No se vive nada igual en todo el año", recalca. "Ye Lo Que Hay" debutó el pasado año. Lo pasaron pipa y había que repetir. "El Carnaval es una parte de nuestra vida", ensalza Carla Nogueiro.

Unas semanas de previa "muy intensas"

Estas semanas previas al comienzo de la folixa están siendo "muy intensas". Así las define Tania García, de "Os Brasileiros", ansiosa por ofrecer a la ciudad "el color, la pluma y los ritmos brasileños" que caracterizan a la agrupación. "Ha sido una locura; toca andar a la carrera para los últimos detalles", sostiene García en referencia a los retrasos que padecieron las charangas para iniciar sus ensayos. Eso sí, los obstáculos quedan atrás. "Queremos llegar a la gente", culmina.

Representantes de las charangas de Gijón, en el Jovellanos. / Juan Plaza

Niños y mayores, hombres y mujeres. El Antroxu no hace distinciones. El principal requisito es llevar la folixa en las venas. Como Tere Alonso, que acumula 26 años en "Perdíos de los nervios". "Si te gusta esto y estás a gusto con quien te rodea es fácil seguir; te motiva mucho", confiesa Alonso, que reivindica el "ambiente" que genera en Gijón el Carnaval. Una combinación de "nervios y ganas" invade a Saray Díaz, de "La última y marchamos", que invita a los gijoneses a dejarse sorprender con las propuestas de las charangas. "Cada una es un mundo", resalta.

Las agrupaciones son "una piña"

"Los Mazcaraos" se coronaron campeones antroxeros en las últimas tres ediciones. "El premio es secundario, pero la gente quizá nos mira con lupa", comenta Bárbara Acerete. El colectivo ya está listo para "darlo todo" en este Antroxu, en el que se verá el resultado de "mucho tiempo y esfuerzo invertidos", remarca. "Trabajamos todo el año y luego esto se pasa volando, pero se disfruta mogollón", dice Marcos González, de "Medusamba", que se estrenó en 2025.

Noticias relacionadas

Adán Lope, de "Folixa pa toos", admite sentir ese "gusanillo" ante la cercanía del Carnaval. "Son días en los que animamos a la ciudad; es lo que nos llena", agrega. Ensalza Natalia Fernández, de "Los Acoplaos", el mencionado sentimiento de unidad de las charangas. "Este año, por lo que pasó, hemos hecho más piña y equipo", afirma. "Vamos con mucha fuerza y energía", adelanta María José del Valle, de "Los Tardones", que afronta su segundo Carnaval. Por segunda vez participará "El Akelarre". "No salimos a ganar, sino a pasarlo bien", asevera uno de sus integrantes, Daniel Álvarez. Un mantra que comparten las catorce charangas, ya preparadas para protagonizar un nuevo Antroxu de color, percusión y, en definitiva, diversión.