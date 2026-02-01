Una ofrenda floral en Nuevo Gijón en recuerdo de los Abogados de Atocha

Los Jardines de los Abogados de Atocha fueron inaugurados en el barrio de Nuevo Gijón en el año 2018 a iniciativa de IU y como reivindicación de un espacio de memoria democrática. Ayer fueron escenario de una ofrenda floral en recuerdo de los letrados asesinados por militantes de la ultraderecha en 1977 en un acto convocado por IU, Comisiones Obreras y el Partido Comunista. Además de lideres locales y regionales de las entidades convocantes, el acto contó con la participación de Jaime Cedrún, vicepresidente de la Fundación Abogados de Atocha, y de Aida Sánchez, hija de Simón Sánchez Montero, que en aquel momento era el responsable de los despachos laboralistas y su enlace con el PCE y Comisiones Obreras.