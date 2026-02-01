Una ofrenda floral en Nuevo Gijón en recuerdo de los Abogados de Atocha
Los Jardines de los Abogados de Atocha fueron inaugurados en el barrio de Nuevo Gijón en el año 2018 a iniciativa de IU y como reivindicación de un espacio de memoria democrática. Ayer fueron escenario de una ofrenda floral en recuerdo de los letrados asesinados por militantes de la ultraderecha en 1977 en un acto convocado por IU, Comisiones Obreras y el Partido Comunista. Además de lideres locales y regionales de las entidades convocantes, el acto contó con la participación de Jaime Cedrún, vicepresidente de la Fundación Abogados de Atocha, y de Aida Sánchez, hija de Simón Sánchez Montero, que en aquel momento era el responsable de los despachos laboralistas y su enlace con el PCE y Comisiones Obreras.
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
- Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
- Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
- La hostelería asturiana llora la muerte de Eduardo Fanjul: 'Siempre tuvo don de gentes; es una gran pérdida para Gijón
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas