El proyecto de Sunwafe que llega a la Zalia generará la creación de 300 empleos en su primera fase

La fábrica de componentes de placas solares que proyecta Sunwafe para la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) se prevé que comience a producir en 2028 con 300 trabajadores. Esa es la fecha para culminar la primera fase de la inversión con 670 millones de euros. Las cifras subirán, en siguientes fases hasta alcanzar 2.600 empleos y una inversión total de 1.400 millones de euros tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

La apuesta es firme. El Consejo de Administración de la Zalia formalizó el pasado viernes la adjudicación de 30 hectáreas a Sunwafe para su proyecto para la fabricación de obleas de silicio, que son los componentes que se utilizan para fabricar las células de los paneles solares fotovoltaicos. La venta de ese suelo supondrá unos ingresos para la Zalia de entre 19,91 y 22,76 millones de euros, tras aplicar los coeficientes reductores en el precio del metro cuadrado, en función de la superficie solicitada, la inversión prevista y el empleo generado. El precio del metro cuadrado estará entre los 66,36 euros si se valora el total de 2.600 empleos del conjunto del proyecto, y los 75,89 euros el metro cuadrado si se toman en cuenta solo los 300 de la primera fase. Se trata en todo caso de reducciones sustanciales respecto a los 102 euros por metro cuadrado utilizados como base para el cálculo.

El suelo adjudicado a Sunwafe forma parte de la fase 1 de la Zalia, ya urbanizada. Esta empresa ocupará alrededor del 42% del suelo disponible en la fase 1. La importancia de este proyecto, desde el punto de vista local, no es solo el empleo y la actividad económica que va a generar en Asturias. También influirá en el desarrollo de infraestructuras necesarias para la Zalia de las que no solo se beneficiará el proyecto de Sunwafe, sino otras empresas que se implanten en la zona logística, facilitando así el desarrollo de la misma. Una de esas infraestructuras es la que ya tiene planificada Red Eléctrica para reforzar el suministro eléctrico a la zona central de Asturias, lo que se suele denominar como anillo eléctrico y que Sunwafe necesita que esté operativo en 2028, tal como informó este diario.

Por otro lado, el alcance de este proyecto transciende lo local, ya que el objetivo es que la fábrica de Sunwafe llegue en 2030 a producir la mitad de las obleas de silicio que demandará la UE para fabricar paneles solares fotovoltaicos, reduciendo significativamente la actual dependencia de este material de países extracomunitarios, fundamentalmente de China. El objetivo de la compañía es producir, en 2030, 2.500 millones de estas obleas con espesores de 0,15 a 0,20 milímetros, el equivalente a 20 gigavatios. Esta cantidad permitirá cubrir la mitad de la demanda de toda la UE.

El proyecto de Sunwafe en Gijón cuenta con una subvención de 199,99 millones de euros, de fondos europeos concedidos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio para la Transición Ecológica.