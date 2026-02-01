El proyecto de Sunwafe que llega a la Zalia generará la creación de 300 empleos en su primera fase
El suelo adjudicado para el proyecto de obleas de silicio está en la zona ya urbanizada
La fábrica de componentes de placas solares que proyecta Sunwafe para la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) se prevé que comience a producir en 2028 con 300 trabajadores. Esa es la fecha para culminar la primera fase de la inversión con 670 millones de euros. Las cifras subirán, en siguientes fases hasta alcanzar 2.600 empleos y una inversión total de 1.400 millones de euros tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.
La apuesta es firme. El Consejo de Administración de la Zalia formalizó el pasado viernes la adjudicación de 30 hectáreas a Sunwafe para su proyecto para la fabricación de obleas de silicio, que son los componentes que se utilizan para fabricar las células de los paneles solares fotovoltaicos. La venta de ese suelo supondrá unos ingresos para la Zalia de entre 19,91 y 22,76 millones de euros, tras aplicar los coeficientes reductores en el precio del metro cuadrado, en función de la superficie solicitada, la inversión prevista y el empleo generado. El precio del metro cuadrado estará entre los 66,36 euros si se valora el total de 2.600 empleos del conjunto del proyecto, y los 75,89 euros el metro cuadrado si se toman en cuenta solo los 300 de la primera fase. Se trata en todo caso de reducciones sustanciales respecto a los 102 euros por metro cuadrado utilizados como base para el cálculo.
El suelo adjudicado a Sunwafe forma parte de la fase 1 de la Zalia, ya urbanizada. Esta empresa ocupará alrededor del 42% del suelo disponible en la fase 1. La importancia de este proyecto, desde el punto de vista local, no es solo el empleo y la actividad económica que va a generar en Asturias. También influirá en el desarrollo de infraestructuras necesarias para la Zalia de las que no solo se beneficiará el proyecto de Sunwafe, sino otras empresas que se implanten en la zona logística, facilitando así el desarrollo de la misma. Una de esas infraestructuras es la que ya tiene planificada Red Eléctrica para reforzar el suministro eléctrico a la zona central de Asturias, lo que se suele denominar como anillo eléctrico y que Sunwafe necesita que esté operativo en 2028, tal como informó este diario.
Por otro lado, el alcance de este proyecto transciende lo local, ya que el objetivo es que la fábrica de Sunwafe llegue en 2030 a producir la mitad de las obleas de silicio que demandará la UE para fabricar paneles solares fotovoltaicos, reduciendo significativamente la actual dependencia de este material de países extracomunitarios, fundamentalmente de China. El objetivo de la compañía es producir, en 2030, 2.500 millones de estas obleas con espesores de 0,15 a 0,20 milímetros, el equivalente a 20 gigavatios. Esta cantidad permitirá cubrir la mitad de la demanda de toda la UE.
El proyecto de Sunwafe en Gijón cuenta con una subvención de 199,99 millones de euros, de fondos europeos concedidos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio para la Transición Ecológica.
Algunos datos relevantes
- La Zalia ha adjudicado 300.000 metros cuadrados de suelo ya urbanizado en su fase 1 a Sunwafe para la factoría que proyecta para fabricar obleas de silicio, que se utilizan en la producción de paneles solares fotovoltaicos.
- La primera fase de la fábrica, con una inversión de 670 millones de euros y 300 empleos directos, entrará en servicio en 2028.
- La inversión conjunta en todas las fases del proyecto alcanza los 1.400 millones de euros y la previsión es que para entonces el empleo llegue hasta los 2.600 puestos de trabajo.
- El proyecto cuenta con una subvención de fondos europeos de 199,99 millones de euros, concedida por el IDAE.
- La empresa prevé alcanzar en 2030 una producción de 2.500 millones de obleas de silicio, que permitirá cubrir la mitad de la demanda de los fabricantes de paneles solares de la UE.
- La compra de suelo por Sunwafe impulsará el desarrollo de infraestructuras pendientes para la Zalia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
- Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
- Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
- La hostelería asturiana llora la muerte de Eduardo Fanjul: 'Siempre tuvo don de gentes; es una gran pérdida para Gijón
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas