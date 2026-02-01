El PSOE sondea a destacados afiliados para buscar candidato para la Alcaldía: algunos de los nombres que se están barajando

El secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, está manteniendo entrevistas individuales con 130 afiliados activos del partido –un diez por ciento de la militancia– para conocer sus preferencias sobre qué persona debería de encabezar la candidatura municipal del PSOE en las próximas elecciones municipales. Los nombres que más se están repitiendo, y que además podrían estar dispuestos a concurrir a unas primarias son los de seis afiliados del partido: tres hombres y tres mujeres, con amplia experiencia profesional al margen de la política y edades que están entre los 45 y los 65 años, según explican participantes en esas reuniones vis a vis que llegan a prolongarse durante una hora. Además, también se han hecho consultas con algunos simpatizantes del PSOE que no están afiliados al partido.

Se trata de la primera ocasión en la que desde la dirección local del PSOE se realiza una consulta tan amplia y con encuentros en profundidad con la militancia. La fórmula que se está usando facilita que los militantes no sólo expresen sus preferencias, sino también hablen sin tapujos sobre los nombres que se plantean que les generan más reticencias.

Estos contactos se producen en un contexto en el que una encuesta demoscópica encargada por la FSA, en la que se preguntaba por preferencias ciudadanas para la candidatura, se incluyera a la exgerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, y obtuviera un resultado notable, según indican fuentes que defienden que sea la candidata. Fuentes que añaden que la opinión de los potenciales votantes es la que debería pesar. También llega en un momento en el que uno de los concejales del PSOE, José Ramón Tuero –que en 2018 perdió las primarias por 19 votos frente a Ana González– haya trasladado a otras personas del partido su predisposición a concurrir a unas primarias. Ni uno ni otra han dado aún ese paso, algo que se clarificará cuando se convoquen las primarias en primavera o, más probablemente, en otoño. Sí está habiendo contactos.

Los contactos del líder de los socialistas gijoneses comenzaron el pasado mes de noviembre y previsiblemente concluirán a mediados de febrero. Donde hay coincidencia, según diversas fuentes, es en que el candidato o candidata a la Alcaldía será una persona con trayectoria en el partido, sin buscar a nadie fuera del mismo como ocurrió en las últimas elecciones municipales, cuando Luis Manuel Flórez, "Floro", ganó las primarias a la militante Ana Puerto, hoy diputada autonómica.

El sondeo que se está haciendo entre afiliados activos del partido no implica ni que la ejecutiva local vaya a apoyar a ningún candidato ni que los más apuntados por estos afiliados vayan a lanzarse, aunque es previsible que la dirección local del partido les informe de la aceptación que generan entre las bases. Pero "no se le va a poner la alfombra roja a nadie", señala una fuente conocedora de las dinámicas del PSOE de Gijón.

Entre los nombres de esta consulta está el del propio secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, por el que más han apostado los consultados pese a que él siempre se ha mostrado contrario a que el candidato a la Alcaldía y el secretario municipal sean la misma persona. Sigue apostando por la bicefalia, como el propio García aclaró a alguno de sus interlocutores.

Negativa de César González y el propio Monchu García

Tampoco está por la labor de encabezar la candidatura otra persona con predicamento entre estos militantes y que además, según coinciden diversas fuentes, sería el preferido de Monchu García: el secretario de política municipal del PSOE de Gijón y exconcejal César González Rodríguez, quien en diversos círculos ya expresó su reticencia a postularse.

Entre los seis militantes con alto grado de aceptación entre los consultados y que sí podrían ser una opción se encuentran Manuel Vallina-Victorero Vázquez, secretario de salud y bienestar social de la ejecutiva local, además de profesor de la Facultad de Enfermería y jefe del servicio en el Hospital de Cabueñes.

También hay quienes abogan por la consejera de salud del Principado, Concepción Saavedra Rielo, que recientemente trasladó su ficha de militante a Gijón. Entre los nombres que se están poniendo sobre la mesa están los de varios concejales del grupo municipal, tres consejeros del Principado, incluida la citada; una viceconsejera; un exconcejal del sector crítico; la vicresecretaria general del PSOE de Gijón, Begoña Fernández Fernández, otra integrante de la ejecutiva municipal y un dirigente de UGT. También los de Carmen Moreno y Tuero.

La lista de personas sobre las que se está hablando en estos encuentros ha ido creciendo, dado que los nuevos nombres que surgen en cada entrevista, se incorporan a las conversaciones posteriores. Entre las diversas personas consultadas por este diario, quien menos, pudo dar su opinión al secretario general de los socialistas gijoneses sobre siete nombres. Los últimos sobre varias decenas. Más de un militante defendió promover una candidatura de consenso.