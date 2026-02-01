Quique González presenta disco y repasa sus clásicos en Gijón

El cantautor madrileño Quique González se subió ayer a las tablas del teatro de la Universidad Laboral para presentar en Gijón su nuevo trabajo, "1973", en honor a su año de nacimiento. El artista cedió espacio y protagonismo a su guitarrista, productor de sus últimos discos y amigo, Toni Brunet, para que cantase tres temas en solitario que sacará próximamente en un disco. Así comenzó un recital en el que comenzaron a sonar canciones como "Terciopelo azul" y "La caja de herramientas", ya con toda la banda al completo.

Sobre el escenario de la Laboral, ese "1973" y el objetivo de "devolver a la gente el precio de la entrada", reintegrándolo con un buen espectáculo, como el artista avanzó hace unos días a LA NUEVA ESPAÑA.

Tras saludar a los alrededor de mil asistentes y dar las gracias a Toni Brunet por aceptar la invitación, Quique González anunció que dedicaría la primera parte del concierto a las canciones del nuevo disco. "Luego habrá tiempo para tocar 250 canciones más", anunció.

Después de cantar "Flashes", Quique González se sentó al piano para relatar la historia que le sucedió junto a Toni Brunet y Carlos Arancegui, en una canción titulada " Cheques Falsos", un tema que va creciendo y distorsionándose hasta el final, cuando se va apagando poco a poco. La primera ovación del público llegó ahí.

Durante el concierto no faltó el humor, tocando a medias con el teclista Raúl Bernal o al presentar "Descosiendo un milagro", momento en el que bromeó con que el tema tiene una conexión con Torrente, a pesar de no haber visto nunca una película de la saga. "Es muy largo de explicar", dijo, entre risas, en un concierto en el que sonaron también algunos de los temas más conocidos de su trayectoria en los escenarios.