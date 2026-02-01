Más de 30 empresas de los deportes de motor y competición, coches del rally Dakar, 370 vehículos... el salón de competición de Asturias vuelve a Gijón

El Salón de Competición de Asturias, que este año se celebra los días 7 y 8 de febrero en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, reunirá a más de 30 empresas relacionadas con los deportes de motor y la competición, procedentes de Asturias, comunidades autónomas limítrofes y Portugal. Al igual que en la edición del año pasado, el evento también cuenta con una exposición de coches de competición.

En la edición de este año, en la exposición interior los visitantes podrán disfrutar de varios vehículos participantes en el rally más duro del mundo, el Dakar, al que se prestará una atención especial. Los míticos Peugeot 405 T16 Gran Raid, el Mitsubishi MPR12 ganador absoluto en 2006, junto a una KTM 2016 ex oficial y el camión Mercedes 1936 AK, indican desde la organización de esta feria.

No son los únicos vehículos que se podrán ver en la exposición: habrá muchos otros coches destacados este año, como dos Alfa Romeo de circuitos de los años 80, un 33 ex oficial de la marca, y un Sprint, más un Nissan Skyline R34 GT Turbo, modelo icónico del cine, que destacará entre los más de veinte coches expuestos dentro del especial “Japan Fest” de esta edición.

En el Salón de Competición de Asturias no sólo se podrán contemplar esos vehículos míticos de la exposición. El evento congregará en la Feria a más 370 vehículos deportivos de diferentes marcas y modelos, procedentes de distintos puntos de España, que se darán cita en cinco reuniones y el encuentro de vehículos deportivos, que se desarrollarán en las zonas abiertas del recinto ferial, donde quedarán expuestos durante los dos días, en jornadas de mañana y tarde.

Público y vehículos en la edición de 2024 del Salón de Competición de Asturias / Marcos León

Como años anteriores, el certamen también contará con la presencia de pilotos de España y Asturias, que participarán en dos tertulias organizadas respectivamente el sábado y el domingo. También se han organizado entrevistas a invitados con los que se debatirá sobre cuestiones de actualidad e históricas, con presentaciones de equipos deportivos, presentación de libros, eventos y pruebas a celebrarse durante este año.

Promoción del deporte

Asimismo, el Salón de Competición de Asturias contará con la presencia de escuderías, equipos de competición, clubes y organizadores de pruebas, en stands dedicados a la promoción del deporte del motor.

En cuanto a la parte comercial, las treinta empresas que ofrecerán sus servicios y productos en este certamen se dedican, entre otras a las siguientes actividades: tecnología de competición, ingeniería, preparaciones, equipamiento, accesorios, sistemas de seguridad, mantenimiento, asistencias, homologaciones, realidad virtual, prototipos, alquiler y venta, merchandising, coches a escala, industria auxiliar y productos de limpieza, se explica desde la organización del evento.