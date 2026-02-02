Una de cada cinco personas mayores del centro de Gijón se sienten solas: nace la primera jornada impulsada por vecinos para acabar con este "drama social"

"La soledad no deseada existe y se vive cada día". Así de rotundo se mostró el concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, para hablar de una problemática que afecta a miles de gijoneses cada año. En 2025, en Gijón se registraron a 22.400 personas mayores de 80 años y de ellas, 9.300 viven solas, lo que supone el 41,52%. En una ciudad donde más del 28% de la población supera los 65 años de edad (por encima de la media nacional), la soledad no deseada es un enemigo de muchas personas que lo padecen sin contar con el apoyo de nadie.

Para atajar este problema, la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) ha unido fuerzas junto a la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) y "Les Caseries" para organizar este jueves 5 de febrero la primera jornada sobre la soledad no deseada. Un encuentro que "no será un acto simbólico, sino una herramienta de trabajo", como expresó Pendás, para dar a conocer esta propuesta a las personas que necesiten esta ayuda y, también mostrar al resto de la ciudadanía la importancia de estar pendientes de las personas de su entorno".

"La soledad no deseada se combate en el barrio, el portal, la escalera, la farmacia o la parroquia. Son los vecinos los que, antes que las instituciones y asociaciones, pueden dar cuenta de esta problemática", añadió el edil. "Nos preocupa el envejecimiento de la población y los pocos recursos que disponemos para llegar a las personas", expresó Consuelo González, de "Les Caseries", señalando que estas jornadas servirán para que "las personas que están solas y las familias sepan a donde dirigirse y así recibir medios y herramientas para mejorar su calidad de vida".

La jornada sobre soledad no deseada

Este jueves 5 de febrero, el Antiguo Instituto acogerá la jornada sobre soledad no deseada que comenzará a las 17.00 horas. En la inauguración, que presentará, Covadonga Landín, directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, participarán Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Guzmán Pendás, Miguel Llanos, presidente de "Les Caseries" y María José Cuervo, vicepresidenta de la FAV.

Tomará el relevo el personal de la FMSS con una conferencia titulada: "Herramientas a disposición de la Ciudadanía". Posteriormente, a las 17.45 horas, se llevará a cabo una mesa técnica, enfocada en el ámbito de la salud y moderada por Ana Osorio, responsable de salud de la FAV y en la que participarán: la trabajadora social, Carmen García Villa; la psicóloga, Almudena García; la coordinadora en enfermería, Delfina Álvarez; la coordinadora en atención sociosanitaria, Natalia Lobo; la doctora en educación, Beatriz Oliveros y el sociólogo Íñigo Asensio.

La jornada se cerrará a las 19.15 horas con una mesa de experiencias moderada por José Ramón Uría, vicepresidente de "Les Caseries". En ella, se conocerá el punto de vista de los vecinos y asociaciones através de: Arancha Sánchez, presidenta de "La Serena"; José Luis Fernández, presidente de la asociación vecinal de Serín; Celsa Tadeo, responsable del punto de apoyo "Los Capuchinos"; Teresa González, de Cáritas; Concha Mena, presidenta de Adafa; Inés González, de Cuantayá y Eva M. Paredes, gerente de Fampa. Será la Alcaldesa, Carmen Moriyón la que clausure esta jornada.

"Es necesario sensibilizar sobre este drama social"

Desde la concejalía de Servicios Sociales reportaron datos recogidos el pasado año y recabados a través de 980 encuestas telefónicas realizada a personas mayores del Centro de Gijón. En los resultados, se extrajo las conclusiones de que el 71,8 % de las personas que viven en soledad son mujeres y "muestran mayores signos de soledad, así como mayores necesidades de ayuda en su actividad diaria", expone el estudio.

También se anota que uno de cada cinco mayores tienen un sentimiento de soledad y que el 11% está en una situación especialmente vulnerable por falta de vínculo con la comunidad. Entre otras observaciones, se anota que casi la mitad no cuenta con ayuda externa en el día a día y que el 77% necesita asistencia para realizar las necesidades básicas diarias.

En la encuesta se consultó a personas mayores de 80 años, que cuentan con una línea telefónica en la que poder ser localizadas y o bien que viven solas o con un único acompañante, igualmente mayor de 80 años. La edad media que arrojó de los acompañantes se sitúa en los 82 años y sigue siendo una asistencia escasa, ya que lo que más demandan estas personas mayores que necesitan ser asistidas es recibir facilidades cuando se encuentran en un estado convaleciente.

Noticias relacionadas

Desde Servicios Sociales han confirmado que "es necesario sensibilizar sobre este drama social", como expresó Guzmán Pendás, y ya han empezado a ponerse en contacto con el 16% de los encuestados que respondieron de forma afirmativa sobre establecer una cita con el trabajador social de su barrio. Por otro lado, también abordarán la situación de todos aquellos que declararon sentirse solos a través de los Centros Sociales de Personas Mayores, con su programa de dinamización de actividades, y otros servicios disponibles como ayuda a domicilio, teleasistencia o comida a domicilio.