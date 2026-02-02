Condenado un dominicano por violar a una amiga mientras dormía en Gijón

Dos años de cárcel es la condena impuesta a un vecino de Gijón, natural de República Dominicana, por realizar tocamientos y agredir sexualmente a una amiga mientras ella dormía después de una noche de fiesta. Este individuo, que reconoció los hechos, cuenta con antecedentes penales vinculados al tráfico de drogas y está en situación regular en España.

La víctima, nacida en 1998, y su agresor, de 1987, junto a más amigos, estuvieron tomando consumiciones en un establecimiento de la avenida de la Argentina una tarde noche de agosto de 2021. El grupo fue cambiando de local mientras seguían con la ingesta de alcohol, y con el paso del tiempo muchos de los integrantes de la pandilla se iban yendo, según la declaración de hechos probados en la sentencia de la sección octava de la Audiencia.

Al final de la noche se quedaron solo la denunciante y el ahora condenado, que se llevó a la joven hasta su casa. Una vez en ese lugar, la acostó en la cama porque ella se encontraba mal por el alcohol. Cuando se quedó dormida, señala el fallo, este individuo aprovechó para realizarle distintos tocamientos por todo el cuerpo y también para consumar la agresión sexual completa.

La sentencia, de conformidad, incliye la prohibición de aproximarse a su víctima a menos de 500 metros y a comunicarse con ella por cualquier medio, incluidas las redes sociales, por un periodo de un año. Hay que sumar otros siete años de cárcel de libertad vigilada una vez cumpla la pena privativa de libertad.

En concepto de indemnización , por los daños causados a la afectada, deberá abonar 7.000 euros. Cabe señalar que antes de la vista había consignado ya 1.000 euros en sede judicial.