Condenado un dominicano por violar a una amiga mientras dormía en Gijón
El procesado, que reconoció los hechos, cuenta con antecedentes por drogas
Dos años de cárcel es la condena impuesta a un vecino de Gijón, natural de República Dominicana, por realizar tocamientos y agredir sexualmente a una amiga mientras ella dormía después de una noche de fiesta. Este individuo, que reconoció los hechos, cuenta con antecedentes penales vinculados al tráfico de drogas y está en situación regular en España.
La víctima, nacida en 1998, y su agresor, de 1987, junto a más amigos, estuvieron tomando consumiciones en un establecimiento de la avenida de la Argentina una tarde noche de agosto de 2021. El grupo fue cambiando de local mientras seguían con la ingesta de alcohol, y con el paso del tiempo muchos de los integrantes de la pandilla se iban yendo, según la declaración de hechos probados en la sentencia de la sección octava de la Audiencia.
Al final de la noche se quedaron solo la denunciante y el ahora condenado, que se llevó a la joven hasta su casa. Una vez en ese lugar, la acostó en la cama porque ella se encontraba mal por el alcohol. Cuando se quedó dormida, señala el fallo, este individuo aprovechó para realizarle distintos tocamientos por todo el cuerpo y también para consumar la agresión sexual completa.
La sentencia, de conformidad, incliye la prohibición de aproximarse a su víctima a menos de 500 metros y a comunicarse con ella por cualquier medio, incluidas las redes sociales, por un periodo de un año. Hay que sumar otros siete años de cárcel de libertad vigilada una vez cumpla la pena privativa de libertad.
En concepto de indemnización , por los daños causados a la afectada, deberá abonar 7.000 euros. Cabe señalar que antes de la vista había consignado ya 1.000 euros en sede judicial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo
- Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
- Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
- Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
- La hostelería asturiana llora la muerte de Eduardo Fanjul: 'Siempre tuvo don de gentes; es una gran pérdida para Gijón
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo
- Los parkings del Molinón y Hermanos Castro se cierran a grandes vehículos
- Dos encapuchados asaltan de madrugada una clínica en Gijón: la Policía acudió tras los gritos de una vecina