Las enfermeras eventuales del área sanitaria V impulsan una protesta en Gijón por "falta de estabilidad laboral"
"Queremos hacer pública la precariedad que sufrimos", señalan
"Estamos viviendo una situación de inseguridad laboral grave". De esta forma se expresa un grupo de enfermeras eventuales del área sanitaria V del Servicio de Salud del Principado de Asturias que ha convocado para este jueves en el Hospital de Cabueñes una protesta para visibilizar su situación.
Estas profesionales sanitarias señalan que "se están produciendo ceses comunicados sin orden clara, contratos prometidos que no se han cumplido y una gestión que nos ha dejado a muchas sin trabajo".
Por ello, estas enfermeras eventuales del área sanitaria V llevarán a cabo una concentración en el Hospital de Cabueñes. Está previsto que la protesta arranque a las 14.20 horas. "Queremos hacer pública la situación de precariedad e inestabilidad laboral que sufrimos de manera continuada y que afecta no solo a nuestras condiciones de trabajo, sino también a la calidad asistencial que recibe la ciudadanía", reivindican.
Además, agregan que "nuestra realidad laboral se caracteriza por una falta absoluta de previsión y de transparencia". "Los cambios de carteleras se producen de un día para otro, sin previo aviso, dificultando cualquier tipo de conciliación personal y familiar", desarrollan.
"Desgaste y frustración"
Respecto a los contratos, lamentan que "son de corta duración, encadenados, y con escasa o nula información clara sobre los criterios que se siguen".
Por ello, las enfermeras eventuales que se manifestarán el jueves subrayan que "esta precariedad sostenida en el tiempo genera desgaste, frustración y desmotivación en un colectivo esencial para el sistema sanitario". "No pedimos privilegios, sino estabilidad, transparencia, respeto y unas condiciones laborales dignas que nos permitan desarrollar nuestro trabajo con la profesionalidad y la tranquilidad que nuestros pacientes merecen", zanjan.
