Fallece "Suso el de la Emperatriz" a los 100 años, histórico marinero candasín y que da nombre a un pantalán del muelle de Gijón

En 2023 se colocó una placa en su honor en el Espigón de Fomento por su dedicación al mundo de la pesca

Jesús Gutiérrez.

Jesús Gutiérrez. / ATHENEA EUGON

Carlos Tamargo

Tres días después de cumplir los 100 años, Jesús Gutiérrez, conocido como "Suso el de la Emperatriz", falleció rodeado de seres queridos y aún ligado al mundo de la mar al que tanto tiempo y esfuerzo dedicó. Nacido en 1926 en Candás y de familia de pescadores, su vida estuvo ligada al Cantábrico, el mismo que siguió surcando por afición hasta los 96 años.

"Una persona cariñosa, generosa y muy familiar", afirman sus seres queridos sobre "Suso el de la Emperatriz". Con 16 años acompañó por primera vez a su padre a navegar con la visión de labrarse un futuro en el mundo de la pesca y con 18 años ya era patrón de su propia embarcación.

No estuvo solo en el proceso, ya que siempre le acompañaba su inseparable hermano Celestino. Ambos eran conocidos en tierras vascas como "Los chulos del Cantábrico", por su arrojo a la hora de lanzarse a la mar. "Eran muy afamados", recuerda su hijo Jorge Juan Gutiérrez, al que "Suso" bautizó con el mismo nombre que una de sus embarcaciones.

Pero sin duda, la más famosa fue la que años más tarde le daría el sobrenombre. "Además del 'Jorge Juan', también tuvo 'La Emperatriz' y la 'Siempre Emperatriz'", enumera Gutiérrez. "Suso" se casó con María Isabel Uría, fallecida hace quince años, con la que tuvo tres hijos: María Herminia, Jesús y Jorge Juan.

Tuvo tiempo de disfrutar de nietos y bisnietos, algunos de los cuales siguen el legado familiar. "Yo tengo un velero y mi hijo es el más interesado en este mundo del mar y está estudiando para ello". "Suso el de la Emperatriz" siguió pescando hasta los 96 años con su barco que atracaba en el muelle de Gijón y, como no, llamó "La Emperatriz". En 2023, se colocó una placa en su honor en el pantalán F3 del espigón de Fomento.

Su capilla ardiente está en la sala 1 del Tanatorio de Cabueñes y el funeral se celebrará en la iglesia de San Pedro este miércoles, en un horario todavía por confirmar.

