Gijón tiene ya 8.692 perros más que jóvenes menores de 16 años

Una cifra estable de perros –y no baja, precisamente– y un incremento constante del número de gatos en Gijón. Esas son dos de las principales ideas que pueden extraerse de los datos del Registro Informático de Animales del Principado de Asturias (RIAPA), que al cierre del pasado año contabilizaba 37.269 canes y 11.610 mininos registrados. Cifras nada desdeñables si se tiene en consideración, por ejemplo, que también al cierre de 2025 el padrón municipal marcaba que Gijón contaba con 28.577 personas de entre 0 y 16 años, es decir, 8.692 menos que la citada cifra de canes.

"La pandemia influyó en que hubiera a partir de ahí más perros y gatos", explica Pablo Colunga, vocal de la junta de gobierno del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria del Principado de Asturias. En el caso de los perros, señala el experto que estos animales "hacen compañía y son un componente emociona, un miembro más de la familia". Colunga relaciona este incremento gradual de canes con los cambios sociales. También al hilo de la natalidad, sostiene que muchas familias deciden no tener hijos o tenerlos a una edad más avanzada que antaño y, por tanto, los canes "suplen" ese hueco.

La cantidad de estas mascotas en Gijón en los últimos años se mantiene al alza, si bien se trata de un crecimiento muy moderado. Había 37.055 en 2022, 37.110 en 2023, 37.165 en 2024 y los mencionados 27.269 a la conclusión de 2025. Desde el Colegio recalcan que este censo tiene un alto grado de fiabilidad. "Hay más concienciación de cara al chip; es casi imposible encontrar un perro que no tenga chip, pues casi el 100 % lo tienen", indica Pablo Colunga, que apostilla que, si los hay, probablemente ya tengan una avanzada edad. Esto se debe a que una década atrás no era habitual colocar un chip a los perros.

Que haya más canes que ciudadanos de entre 0 y 16 años se alinea con ese invierno demográfico que viene padeciendo la región en los últimos tiempos. Una tendencia mitigada, en parte, el pasado año, que el Hospital de Cabueñes cerró con 1.244 nacimientos, cifra que significó el mejor dato en Gijón en los últimos seis años. Por un lado, quedaba lejos de los 1.369 bebés que llegaron al mundo en el complejo sanitario, pero superaba el registro de 2024, cuando nacimientos ni alcanzaron la barrera de los 1.200.

La "explosión" gatuna

En el capítulo de los gatos el panorama sí ha experimentado una clara evolución. De los 5.392 registrados en 2022 a los 11.610 censados en 2025. Una de las razones principales que sustentan esto, resalta Pablo Colunga, es la obligatoriedad de incorporar un chip a los felinos, en vigor ya desde hace casi un par de años, como marca la Ley de Bienestar Animal. "Además, en los últimos años se ven muchos más gatos en las consultas; la gente está más concienciada con la salud de los animales", desarrolla Colunga. En ese sentido, el experto apunta que la mayoría de gatos llevan el chip en Gijón. "Quizá alguno de la zona rural no lo tenga", subraya el representante del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria del Principado, cuyo registro deja bien a las claras que el auge de las mascotas en Gijón ha llegado para quedarse.

Los hurones y loros lideran el resto de mascotas, donde hay boas e iguanas

El Registro Informático de Animales del Principado de Asturias (RIAPA) también contempla un apartado destinado a "otros animales", en el que sobresalen los hurones. De los 154 animales que figuran en el censo, 68 son hurones. "Son fáciles de tener en casa y no requieren muchos cuidados", manifiesta el veterinario Pablo Colunga.

La cifra de ese otro tipo de mascotas, al margen de los más frecuentes perros y gatos, se ha mantenido prácticamente idéntica en los últimos años en la ciudad. Había 149 en 2022, 152 en 2023 y 154 en 2024 y en el recién concluido 2025. Colunga afirma que también es común que los propietarios lleven a los hurones al veterinario, al hilo de esa mayor concienciación sobre la salud animal que destacaba el experto. Otra especie que despunta en el registro del Colegio son los conejos, con 39 contabilizados al cierre del año pasado.

Pero hay más. Aunque hurones y conejos predominan en la lista –de la que representan más de la mitad–, en ella también hay sitio para cerdos, loros (que ascienden a 21), guacamayos, tortugas mediterráneas, coatís, chinchillas o animales potencialmente peligrosos, como pitones, zorros, mapaches, iguanas o boas constrictor. Unos animales exóticos que se encuentran en el RIAPA y dan buena cuenta de la variedad de fauna en Gijón.