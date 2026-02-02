Gijón ya saborea las jornadas del oricio: "Es un manjar del Cantábrico"

Gijón ya saborea "uno de los grandes manjares del Cantábrico". Así definieron a los oricios esta mañana en la presentación de la cita gastronómica "La mar de oricios", que dio comienzo el pasado 30 de enero en 40 establecimientos de la ciudad. Aunque estaba previsto que el evento llegara hasta el 8 de febrero, los impulsores indicaron que "se prevé ampliarlo unos días por la falta de condiciones adecuadas que ha habido para salir a recolectarlos".

En la presentación de las jornadas, celebrada en el Ayuntamiento, estuvieron el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador; el presidente de Divertia, Oliver Suárez, y Vicente Fernández, de Nortegráfico.

En total, 36 locales hosteleros, entre restaurantes y sidrerías, participan en esta iniciativa gastronómica en la que la cocina tradicional, la alta cocina y las cocinas internacionales giran en torno al oricio.

"Un homenaje al producto tradicional"

Jesús Martínez Salvador agradeció a Nortegráfico haber impulsado esta iniciativa que "pone de relieve uno de los verdaderos manjares del Cantábrico". Por su parte, Oliver Suárez reivindicó que "en este evento aparece el talento y la creatividad". "Es un homenaje a este producto tradicional y se convierte en un punto de encuentro gastronómico diverso y contemporáneo", expresó.

Vicente Fernández aseguró que "'La mar de oricios' busca darle a nuestra ciudad el lugar que le corresponde en esta rareza que es el erizo de mar". "En el contexto gastronómico internacional, no hay otra ciudad que tenga una tradición tan afianzada como la nuestra con este marisco", completó.

En esta edición, la cita se complementa con un códico QR a través del que el usuario puede conocer el origen del oricio, su vinculación con la ciudad y una guía a través de "La ruta del oricio".