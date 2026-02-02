El Jovellanos acoge una obra basada en textos de Quevedo

El teatro Jovellanos acogió el pasado sábado la representación de la obra de Quevedo "Polvo serán, mas polvo enamorado", que fue representada por el grupo "Morfeo Teatro", interpretada por Francesc Albiol, Francisco Negro, Mayte Bona, Felipe Santiago y Santiago Nogués. La trama de esta obra se construye en torno al entierro de un cómico por parte de sus compañeros de farándula y la visita de la muerte, que viene a llevárselo, cuando en un momento dado el cómico vuelve en sí, ya que no estaba muerto, sino que debido a una borrachera se había quedado dormido en el ataud. En la imagen, un momento de la obra.