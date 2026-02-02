El Palacio de San Andrés de Cornellana abre sus puertas para mostrar los procesos de creación de sus artistas: “Solo vemos el resultado final y no todo lo que hay detrás”

El Palacio de San Andrés de Cornellana, en Contrueces, celebrará el próximo sábado 7 de febrero una jornada de puertas abiertas para dar a conocer los proyectos desarrollados durante el último cuatrimestre por los artistas residentes del programa. La iniciativa permitirá al público acercarse, en formato de open studio, a los procesos creativos que han tenido lugar en este espacio dedicado a la creación contemporánea.

La concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro, presentó la jornada subrayando la importancia de “dar a conocer a la ciudadanía los trabajos que han estado desarrollándose por los primeros artistas residentes de la convocatoria 2025-2026”. Los creadores que abrirán sus estudios son Alba Matilla, Javier Bejarano, Sara Munir y Adrián Vega, acompañados durante la residencia por la comisaria Natalia Alonso. La jornada se desarrollará en horario de mañana, de 12 a 14 horas, y de tarde, de 17.30 a 19.30, con itinerarios guiados a las 12.30 y a las 18 horas, ambos de acceso libre y gratuito.

La edil destacó que la residencia artística no se concibe únicamente como un espacio de producción, sino como “un lugar de experimentación, diálogo y acompañamiento”, y recordó que más de una veintena de artistas han pasado ya por el Palacio en los últimos años, consolidándolo como un referente para la creación contemporánea en Gijón. “Un apoyo que comienza en Contrueces, pero no termina en este barrio”, señaló, aludiendo a la proyección internacional que han alcanzado algunos proyectos surgidos en ediciones anteriores.

Los proyectos de los residentes

Los artistas residentes compartirán con el público tanto los resultados como los procesos de trabajo. Alba Matilla presentará “Alfabetos de destrucción”, una propuesta interactiva que explora la memoria de espacios postindustriales a través de entornos virtuales, imágenes 3D y un paisaje sonoro. Javier Bejarano, por su parte, mostrará “Plana de penumbra”, un proyecto fotográfico con componente sonoro que ha ido derivando hacia un enfoque sociológico. Adrián Vega trabaja en “Digital Bodies”, una investigación sobre la huella digital y el cuerpo como sensor, que se materializa en instalaciones de vídeo y piezas performativas. Sara Munir desarrolla “Cicatriz”, un proyecto musical y literario centrado en los procesos de herida y duelo, concebido como un álbum acompañado de un libreto poético.

La comisaria Natalia Alonso subrayó el valor de mostrar el proceso creativo al público. “Muchas veces vemos solo el resultado final y no todo lo que hay detrás, a nivel de tiempo, dudas y esfuerzo”, explicó, destacando la importancia del acompañamiento y la escucha durante la residencia. En la misma línea, los artistas coincidieron en señalar que este tipo de programas permiten trabajar con tiempos más amplios y compartir procesos habitualmente solitarios, algo que, según apuntaron, resulta clave para la sostenibilidad de la creación artística.

Desde la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez destacó que varios de los proyectos desarrollados en el Palacio de San Andrés de Cornellana se irán incorporando a la programación cultural de la ciudad, reforzando el vínculo entre la creación contemporánea y la ciudadanía. La jornada del sábado se plantea así como una oportunidad para que el público conozca de primera mano cómo se gesta el trabajo artístico y dialogue directamente con sus creadores.