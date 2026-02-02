Un pequeño Japón en el Cantábrico: el restaurante asturiano que recomienda la guía Michelin con unos nigiris de sobresaliente

Es uno de los nuevos restaurantes que han captado la atención de Michelin. Desde el pasado mes de octubre, Fumu Omakase, en Gijón, de Álvaro Graguera y Carlos Fraguas, forma parte de la prestigiosa guía culinaria con su cocina de aire asiático. Es un pequeño Japón en el Cantábrico, pues utiliza como base "los excelentes productos" del norte y "el recetario mediterráneo". En su carta de bocados destacan sus nigiris, que son de sobresaliente, según los críticos, por su "técnica, tamaño y sabor". O platos con toque asturiano como el atún rojo con salsa de sidra.

El restaurante, describe la guía, está a "escasos metros del puerto deportivo y de la dársena de Fomentín (calle Marqués de Esteban), y disfruta de un ambiente joven y se presenta con una buena barra de sushi (para ocho comensales), aunque también dispone de algunas mesas". Para comer, hay dos opciones: una pequeña carta de propuestas y el menú Omakase pensado para compatir con las propuestas de los chefs (65 euros). "Ellos mismos maduran los pescados", destaca la guía Michelin.

La carta, al detalle

En la carta se pueden encontrar: shumai de boletus y gamba roja (12 euros), sashimi moriawase (32), usuzukuri de pescado azul (24), atún rojo con salsa de sidra (24), bogavante a la brasa con curry (35), tartar de carabinero y wagyu con espuma de calabaza (22), vieria, mantequilla y caviar (24), temaki de chicharro (14), steak tartar sobre arroz frito (20) y lata de caviar imperial de 20 gramos (50).

Además de todo esto, los famosos nigiris (dos unidades), que van desde los 9 a los 20 euros: de dorada, rodaballo, salmonete, vieria, gamba roja, carabinero, calamar, salmón, hamachi, chicharro, anguila, atún akami, atún chutoro, atún toro y wagyu. De postre, mochi de arroz con leche y dulce de temporada.

Junto a Fumu, otro de los restaurante que han entrado en la lista Michelin como recomendación es Le Bistró, el nuevo y peculiar restaurante de Ricardo Sotres, en Llanes, ubicado en el porche de la misma casa que acoge su otro establecimiento, El Retiro, con una estrella.

Todo el firmamento Michelin en Asturias

Nacho Manzano, su hermana Esther y el resto de la familia son los que más aportan a la guía Michelin desde Asturias, con las tres que luce desde hace ya dos años Casa Marcial, en La Salgar (Parres). El restaurante familiar hizo historia en noviembre de 2024 al lograr, en la gala de presentación de la guía de 2025, la máxima y codiciada distinción Michelin. Este mes, no obstante, anunciaron el cierre de NM, en Oviedo, que lucía una estrella desde la edición de 2024.

Con una estrella en Asturias hay además 11 locales más, entre los que figura la novedad de este año de Regueiro, de Diego Fernández, en Tox (Navia). Con él están también los veteranos: Casa Gerardo (Prendes, Carreño), El Real Balneario de Salinas (Castrillón), Ferpel (Ortiguera, Coaña), Monte (San Feliz, Lena), Auga (Gijón), Marcos (Gijón), Ayalga (Ribadesella), El Corral del Indianu (Arriondas, Parres) y El Retiro de Pancar (Llanes).