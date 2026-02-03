Aprender como pirates: el Noega navega per un proyeutu educativu distintu

Nel colexu públicu Noega de Xixón, esti cursu l’aprendizaxe navega a ritmu de marees, mapes del tesoru y diarios d’a bordu. El centru desarrolla un proyeutu integráu colos pirates como exa conductora, una propuesta educativa que tresforma a lo llargo de delles selmanes les aules, los pasiellos y hasta la música d’entrada y salida del colexu nun auténticu universu bucaneru. La iniciativa, escoyida mesmamente pol alumnáu per aciu d’una votación, implica a tol centru y a toles materies, dende Infantil hasta los cursos cimeros, con un enfoque tresversal y competencial. El mundu pirata articula lo mesmo la decoración del centru que los conteníos curriculares, cola implicación de tol equipu docente.

La biblioteca del colexu tien una escoyeta específica de llibros sobre pirates, munchos d’ellos consiguíos gracies al préstamu de la biblioteca del barriu de Contrueces. Les aules decórense con motivos de filibusteros, los desfiles d’Antroxu fáense amarutaos de pirates y la música que suena cada mes nel centru ta rellacionada col tema escoyíu.

El proyeutu nun queda namás no estético. N’Infantil, por exemplu, trabáyase la lectoescritura a partir del centru d’interés, lo mesmo que la coeducación, utilizando’l llibru "Daniela Pirata". Al traviés de retos entamaos como una busca del tesoru, l’alumnáu va avanzando na historia mientres desenvuelve habilidaes llectores y discurre sobre valores d’igualdá.

Victoria García, profesora d’Infantil de 3 años, esplica que l’alumnáu "ta mui motiváu". Na so aula faen actividaes de motricidá fina y plástica arreyaes al proyeutu: "Ente toos construyimos un barcu xigante qu’agora tamos pintando y tamién facemos loros con rollos de papel hixénicu". La implicación de les families tamién ye clave, apurriendo cuentos, vocabulariu y materiales rellacionaos col mundu pirata.

N’Infantil, el personaxe del Pirata Mala Pata marca’l ritmu del proyeutu. Una vegada a la selmana trai una "ayalga" al aula: una lente, un loru o materiales pa construyir un barcu. A partir de cada oxetu trabayense normes, vocabulariu, espresión oral y actividaes plástiques. "Si el loru s’asusta, hai que falar selequín", esplica la docente, sorrayando cómo’l xuegu sirve tamién p’aprender convivencia.

D’Espronceda y Stevenson a coordenaes y galeones

Nos cursos cimeros, el proyeutu afáyase a los conteníos de cada materia. En Llingua trabáyase "El cantar del pirata", d’Espronceda, o "La isla del tesoru", de Stevenson, ellaborando diarios d’a bordu y cuadernos de bitácora pa meyorar la redacción y la escritura. En Matemátiques, los problemes contestualícense nel mundu pirata: calcular distancies de navegación, coordenaes en mapes del tesoru o la carga d’un galeón en riales d’a ocho.

Cada alumnu fae amás el so propiu barcu pirata en Plástica, y a lo llargo del proyeutu va ellaborándose un dosier colos trabayos y les investigaciones feches pol alumnáu.

La xefa d’estudios del colexu Noega, Isabel Presa, destaca qu’esti tipu de proyeutos permiten que los neños "apriendan de manera muncho más divertida". "Ello trátase de buscar un centru d’interés que los ilusione y, a partir d’ehí, camudar un poco la metodoloxía", señala. Pa Presa, los proyeutos funcionen porque ruempen la rutina y xeneren ilusión lo mesmo nel alumnáu como nel profesoráu: "Equí somos toos como neños".

L’enfoque interdisciplinar del proyeutu busca integrar les materies en cuenta de trabayales de forma compartimentada, fomentando un aprendizaxe más competencial. Ye, amás, un proyectu inclusivu, que s’afaya a dellos ritmos y capacidaes, y socializador, porque potencia’l trabayu n’equipu, el respetu a la discrepancia y la participación democrática.

Como remate, el proyeutu inclúi visites culturales, como la realizada al Muséu d’Asturies y la prevista al Muséu Marítimu de Lluanco, onde l’alumnáu d’Infantil va poder ver una esposición temporal sobre pirates. Nel colexu Noega, aprender ye, esti cursu, una aventura n’alta mar.