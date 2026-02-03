¿Por qué Cimadevilla y La Arena deberían ser declaradas zonas tensionadas de vivienda? Los argumentos del Principado

El Gobierno del Principado de Asturias ha activado el procedimiento para declarar como zonas de mercado residencial tensionado los barrios de Gijón de La Arena y Cimadevilla. El Boletín Oficial del Principado publica hoy los informes que analizan las rentas y el mercado inmobiliario en esas zonas (tanto en la compra como el alquiler). El Principado ha abierto un plazo de 20 días para que se formulen alegaciones a un documento en el que se constata que el acceso a la vivienda en propiedad exige a los hogares un esfuerzo financiero superior al 30% de sus ingresos, el umbral máximo que fija la ley estatal.

Los informes técnicos, preceptivos antes de cualquier declaración, concluyen que basta con acreditar uno solo de los cuatro criterios legales (sobreesfuerzo en compra o alquiler, o incrementos anómalos de precios) para justificar la intervención pública. En ambos barrios gijoneses, el factor decisivo es el sobreesfuerzo hipotecario.

La Arena, la hipoteca y los gastos se "comen" el 36% de las rentas

En La Arena, el Principado sitúa la renta neta media por hogar en 36.158 euros anuales. Frente a esa cifra, el precio medio de la vivienda libre asciende a 197.681 euros. Con una hipoteca tipo (se evalúa un 80% de financiación, 24 años de plazo y un interés cercano al 4%) la cuota mensual rondaría los 854 euros. Sumados los gastos de comunidad y suministros básicos, el desembolso anual se eleva a unos 13.100 euros.

El resultado es que la vivienda consume el 36,4% de los ingresos familiares, más de seis puntos por encima del umbral legal.

El diagnóstico añade factores demográficos que agravan la presión: el barrio ha perdido población en la última década, envejece y crece el número de hogares unipersonales, lo que reduce el uso intensivo del parque existente y mantiene alta la demanda de pisos pequeños. En cambio, el alquiler, aunque ha subido, no supera de forma generalizada el 30% de la renta, por lo que no es el elemento que justifica la intervención.

Cimadevilla, el impacto de los pisos turísticos

La situación es similar en Cimadevilla, el casco histórico de Gijón. En este barrio la renta media es menor, 34.514 euros al año, y el precio de compraventa ronda los 159.000 euros. Con los mismos parámetros financieros, el coste total anual de acceder a una vivienda se sitúa en torno a 11.100 euros, lo que equivale al 32,36% de los ingresos. También rebasa el límite del 30% y activa automáticamente el criterio de sobreesfuerzo para la declaración de zona tensionada.

El informe subraya además condicionantes estructurales del barrio, como la escasez de suelo, protección patrimonial del entorno y fuerte atractivo turístico, con presencia de alojamientos de corta estancia, factores que reducen la oferta para residencia habitual. El alquiler, pese a su encarecimiento, se mantiene por debajo del umbral de tensión.

Con estos datos, el Principado sostiene que en ambos barrios existe una “accesibilidad limitada” a la vivienda habitual y un riesgo de oferta insuficiente a precios asumibles. Esa combinación, concluyen los técnicos, justifica la declaración de zonas tensionadas y abre la puerta a aplicar medidas de contención y regulación previstas por la ley para facilitar el acceso de jóvenes y nuevos residentes.