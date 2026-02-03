El comité de empresa de Emtusa carga contra los nuevos horarios de los buses en Gijón y exige la apertura de "una negociación inmediata"

Malestar entre la plantilla de Emtusa tras la ampliación de horarios en algunas de las líneas con más usuarios de Gijón. El comité de empresa denunció este martes que esos nuevos horarios se han "impuesto sin una negociación real" y "en contra de los compromisos adquiridos", como señaló Pedro Rodríguez, delegado sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT), que ejerció como portavoz en una rueda de prensa celebrada en la Escuela de Comercio.

Rodríguez cargó contra Pelayo Barcia, concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público y también presidente de Emtusa. "En octubre se comprometió a que cualquier cambio en los horarios sería fruto del diálogo de una negociación colectiva efectiva", apuntó Pedro Rodríguez, que resaltó que los cuadrantes se presentaron "tarde, cerrados y sin margen alguno para debatirlos". El comité de empresa exigió una "apertura inmediata de una negociación seria" y lamentó que "se ha ampliado la duración horaria del servicio a costa de la salud de los conductores".

"Con más autobuses y más plantilla que nunca, la solución de la gerencia ha sido aumentar la carga de trabajo y las horas extraordinarias", subrayó Pedro Rodríguez. En ese sentido, el representante de UGT incidió que esta circunstancia es "especialmente sangrante cuando todavía hay 64 conductores a la espera de incorporarse a la empresa". El comité afirmó que una de las soluciones pasa precisamente por la incorporación de ese personal.

Por la izquierda, Crisanto Iglesias, de la Asociación Sindical Independiente; María José Suárez, del Sindicato Astur Independiente; Ricardo José Friera, de Unión Sindical Obrera; Sergio Terente, de USIPA; Pedro Rodríguez, de UGT; Antonia Aranda, de FSI; Pedro Roldán, de CC OO; y Javier Gancedo, de UGT, durante la comparecencia. / S. G.

Pedro Rodríguez expuso un ejemplo. "Con estos nuevos horarios, un conductor de la línea 1 puede verse obligado a pasar hasta ocho meses terminando su jornada a las doce de la noche, después de estar nueve horas al volante ininterrumpidamente", manifestó Rodríguez, que recalcó que "hablamos de seguridad vial, de conciliación familiar y de fatiga". "No podemos consentir que se preste un servicio público en estas condiciones de estrés y agotamiento físico", agregó.

Un posible escenario de "conflicto social"

Tras solicitar la apertura de una negociación a Pelayo Barcia, Pedro Rodríguez aseveró que, si no accede, el forista "estaría situándose de manera consciente en un escenario de conflicto social que los trabajadores de Emtusa no hemos buscado, pero que tampoco vamos a esquivar si fuera necesario". "En octubre se retiraron coches por falta de conductores y se nos pidió que arrimáramos el hombro", afirmó el delegado sindical de UGT.

"Hay un incremento sustancial de las horas", aseguró Pedro Roldán, representante de Comisiones Obreras en el comité de empresa de Emtusa, que resaltó que "no podemos ofertar a la ciudadanía unos tiempos de recorrido que no podemos ejecutar porque en la práctica saben perfectamente que es inviable". Por el momento, en el comité no se ha valorado la vía de acudir a una huelga. "Lo siguiente sería quitar las horas extra", subrayó Pedro Rodríguez.

Noticias relacionadas

Una "mayor cobertura" a un servicio "de récord"

Pelayo Barcia reivindicó hace unas fechas el "récord histórico" logrado en 2025 a nivel de usuarios y comentó que "es necesario dar una mayor cobertura para garantizar la calidad del servicio". Las medidas consisten en que las líneas 1, 10, 12 y 15 retrasarán a las 23 horas la última salida de sus buses. A principios de año entraron 26 nuevos conductores a Emtusa.