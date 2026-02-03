Fallece un gijonés en Perú tras ser atropellado por un camión de la limpieza

Un gijonés afincado desde hace dos décadas en Lima, Perú, falleció recientemente tras ser arrollado en la calle por un camión de la limpieza mientras realizaba la labor de recogida de recolector de residuos. Según apuntan medios del país andino, Esteban A. M., de unos cincuenta años, fue atropellado sobre las tres y media de la madrugada y tras un despiste del conductor que pudo no verlo y, posteriormente, se dio a la fuga. Según las primeras informaciones, el impacto le provocó un traumatismo craneoencefálico grave que resultó mortal.

Conocido en la zona costera de La Perla Alta como "El Español", se encontraba en compañía de dos perros en el momento del suceso que no se separaron de él hasta que llegaron las autoridades pertinentes. Poco pudieron hacer los servicios médicos que se trasladaron hasta el lugar, confirmando la muerte en el acto de este gijonés. El conductor del camión fue detenido por la Policía Nacional de Perú poco después del atropello y arrestado.

Esteban A. M. no portaba su documentación en el momento de su muerte y tampoco tenía familiares viviendo con él en Lima. Fue un amigo cercano el que reconoció el cadáver, según aseguran medios, aunque la falta de arraigo familiar en el país ha complicado la burocracia legal tras el fallecimiento y lo que se espera que sea el traslado del cadáver hasta Asturias, donde la familia ha sido informada.

Según ha podido saber este periódico, llevaba en el país desde hace por lo menos veinte años, siendo muy conocido en la zona donde ha perdido la vida. Los vecinos, se mostraron muy consternados tras el trágico suceso que ha terminado con la vida de Esteban A. M.