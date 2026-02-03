Gijón pone el foco en la importancia del diagnóstico precoz del VIH
Los expertos advierten del descenso del uso del preservativo: "Hay un montón de infecciones en aumento por la relajación que existe"
El hotel Alcomar de Gijón acogió esta mañana la celebración de la sexta edición de las jornadas de la agrupación "Prueba de VIHda", en la que se hizo hincapié en las estrategias de promoción del diagnóstico precoz del VIH y de atención a diferentes colectivos implicados.
En la inauguración de la cita estuvo la presidenta del Comité Ciudadano Antisida del Principado de Asturias, Loly Fernández Horcajo. También participaron el director de Atención Sanitaria y Salud Pública del área sanitaria V, Iván Pidal, y la subdirectora general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental del Principado, María Luisa Rodríguez.
En la jornada se puso el foco en la necesidad de trabajar para reducir la cifra de casos con diagnóstico tardío, que se sitúan por encima del 50% en España. Asimismo, se hizo hincapié en las dificultades de acceso a la prevención, atención y diagnóstico de VIH en mujeres, así como en los riesgos que conlleva el "chemsex" o el descenso del uso de los preservativos, entre otras cuestiones.
Iván Pidal incidió en la importancia de la educación sexual. "Es muy importante que la gente joven conozca los métodos de protección para mantener relaciones. Hay un montón de infecciones que también están en aumento por la relajación actual que tenemos ante estos problemas", desarrolló.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
- Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
- Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
- Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo
- Los parkings del Molinón y Hermanos Castro se cierran a grandes vehículos
- Dos encapuchados asaltan de madrugada una clínica en Gijón: la Policía acudió tras los gritos de una vecina
- Un pequeño Japón en el Cantábrico: el restaurante asturiano que recomienda la guía Michelin con unos nigiris de sobresaliente