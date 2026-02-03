Gijón pone el foco en la importancia del diagnóstico precoz del VIH

El hotel Alcomar de Gijón acogió esta mañana la celebración de la sexta edición de las jornadas de la agrupación "Prueba de VIHda", en la que se hizo hincapié en las estrategias de promoción del diagnóstico precoz del VIH y de atención a diferentes colectivos implicados.

En la inauguración de la cita estuvo la presidenta del Comité Ciudadano Antisida del Principado de Asturias, Loly Fernández Horcajo. También participaron el director de Atención Sanitaria y Salud Pública del área sanitaria V, Iván Pidal, y la subdirectora general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental del Principado, María Luisa Rodríguez.

En la jornada se puso el foco en la necesidad de trabajar para reducir la cifra de casos con diagnóstico tardío, que se sitúan por encima del 50% en España. Asimismo, se hizo hincapié en las dificultades de acceso a la prevención, atención y diagnóstico de VIH en mujeres, así como en los riesgos que conlleva el "chemsex" o el descenso del uso de los preservativos, entre otras cuestiones.

Noticias relacionadas

Iván Pidal incidió en la importancia de la educación sexual. "Es muy importante que la gente joven conozca los métodos de protección para mantener relaciones. Hay un montón de infecciones que también están en aumento por la relajación actual que tenemos ante estos problemas", desarrolló.