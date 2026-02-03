Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Hay que buscar el bien común", dice Otea de la futura norma de terrazas

"No permitiremos ruidos inadecuados", afirma Javier Martínez sobre las ordenanzas

Por la izquierda, Fernando Corral, José Luis Álvarez Almeida, Luis Menéndez, Carmen Moriyón, Javier Martínez y Jesús Martínez Salvador. | MARCOS LEÓN

Por la izquierda, Fernando Corral, José Luis Álvarez Almeida, Luis Menéndez, Carmen Moriyón, Javier Martínez y Jesús Martínez Salvador. | MARCOS LEÓN

Nico Martínez

Gijón

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, agradecieron ayer a José Luis Álvarez Almeida su trabajo al frente de la patronal hostelera asturiana Otea. Asimismo, dieron la bienvenida al nuevo líder, Javier Martínez. "Sabemos que Gijón tiene predisposición para afrontar todos los problemas que pueda tener la ciudad", aplaudió Martínez tras la reunión.

Aunque remarcó que "por el momento no estamos debatiendo sobre ella", Martínez comentó la postura que tomará Otea de cara a la actualización de la ordenanza de Terrazas de Hostelería para adaptarla a la legislación de accesibilidad y utilización de espacios urbanizados. "Tanto en esa ordenanza como en la del ruido estaremos para defender al sector y para conciliar las problemáticas que pueda haber con los vecinos", expresó el nuevo presidente de Otea, antes de agregar que "tenemos que saber convivir, ya que todos somos vecinos y consumidores". "Hay que buscar la convivencia y el bien de todos. No vamos a permitir un uso inadecuado del ruido", zanjó.

TEMAS

MediaLab aspira a un premio nacional para ganar "impacto": "Nos daría más visibilidad"

Loly Fernández Horcajo, presidenta del Comité Antisida de Asturias: "Me quité un peso de encima muy grande cuando salí del armario del VIH"

