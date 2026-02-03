En marcha las mejoras del pavimento en el entorno del Carmen
La renovación del entorno del barrio del Carmen ya está en marcha. Atajar el "mal estado por agotamiento" del asfalto es el principal objetivo de unas obras valoradas en 101.285 euros. Operarios y maquinaria eran visibles ayer junto a la plaza del Carmen. Una zona de la vía, casi a la altura de la calle Corrida, se encontraba vallada para la ejecución de los trabajos –en la imagen–. Entre los motivos de la reforma, los "blandones y hundimientos" que presenta la vía, que se achacan al tránsito "continuado de vehículos y autobuses". El plan también integra el nuevo paso de peatones de las calles Munuza y Los Moros.
