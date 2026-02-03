MediaLab aspira a un premio nacional para ganar "impacto": "Nos daría más visibilidad"

MediaLab, el laboratorio de tecnología y diseño en el que las ideas brotan sin descanso, quiere aumentar su impacto. El espacio, perteneciente a la Universidad de Oviedo y con sede en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI), presentará su candidatura a unos premios nacionales cuya recompensa asciende a los 40.000 euros. Lo hará con una serie de proyectos de divulgación científica. El galardón sería para personas físicas como responsables de esos proyectos, si bien nadie duda de que se vería como un triunfo colectivo. "Siempre estamos innovando y esto nos daría más visibilidad y financiación", reivindica Beatriz Sánchez, responsable de Divulgación de MediaLab, que dirige Ramón Rubio.

La candidatura se sustentará sobre cinco iniciativas. Primero está "ContaminAcción", en la que integrantes de MediaLab acuden a centros educativos para charlar sobre polución y montar sensores de medición. También está "TeenLab", por el cual estudiantes de ESO y Bachiller se pasan por la EPI para disfrutar de talleres de electrónica, diseño o reutilización de materiales. En MediaLab todos se exprimen la cabeza para concebir nuevas ideas que tengan una repercusión en la sociedad. "Buscamos llegar a más gente y potenciar nuestros proyectos", afirma Andrés Meana, profesor de Máquinas y Motores Térmicos. En MediaLab participan docentes de diferentes ramas, estudiantes en prácticas y graduados que tienen una beca de formación. Un trabajo multidisciplinar y coral basado en la "ciencia abierta". "Todo está disponible para quien esté interesado porque buscamos que llegue a la sociedad lo más rápido posible", subraya Beatriz Sánchez.

De vuelta a los proyectos que conforman la candidatura, uno consiste en conferencias de investigadores de la Universidad. Otro, llamado "Superhéroes", aboga por la impresión en 3D de prótesis personalizadas. "Además de impulsar la autonomía, conseguimos que esas personas participen en la generación de las prótesis; siempre tenemos en cuenta el ‘feedback’ que nos dan los niños o adultos", destaca María González, profesora de Enfermería. Y, por último, está "IF", de Ingeniería y Filosofía. "Las dos disciplinas se necesitan la una a la otra;", señala Beatriz Rayón, profesora de Filosofía. El proyecto abarca la organización de espacios de debate y diálogo sobre temas como la Inteligencia Artificial.

Noticias relacionadas

"Lo que se busca en todos los proyectos es sacar la universidad a la calle y fomentar la participación ciudadana con actividades donde la propia ciudadanía se pueda involucrar", recalca el profesor Andrés Meana. Fabiana García, graduada en Pedagogía, está al frente de varios proyectos educativos, que comparten el objetivo de "acercar la ciencia a edades más tempranas". Con ese propósito de ampliar los horizontes de la ciencia concurrirá MediaLab a unos premios nacionales con la esperanza de que estos sean un espaldarazo anímico –y económico– para su labor investigadora.