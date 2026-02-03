El nuevo contrato de los vehículos de la Policía de Gijón: 2,8 millones y varios turismos camuflados

La firma AT Capital se ha hecho con el contrato de suministro, en régimen de arrendamiento operativo sin opción de compra, de una treintena de vehículos con destino al área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento El coste total del contrato es de 2.804.281,48 euros (IVA incluido) a repartir en 5 anualidades. La adjudicación se oficializó en la última sesión de la Junta de Gobierno que, al tiempo, impuso una serie de penalidades a Alphabet España por haber retirado su oferta a esa licitación. Era una de las dos firmas que pugnaba por el contrato. Se le castiga con 69.581,40 euros, equivalente al 3% del presupuesto base de licitación del contrato sin IVA «por la retirada anticipada e injustificada de su oferta».

El contrato se organiza en tres lotes,con un total de 32 vehículos. Un primer lote con 25 vehículos de los que 15 son de gasolina con kit de detenidos. Hay siete eléctricos: tres de ellos camuflados, dos híbridos enchufables camuflados y 1 de gasolina eco con mampara y kit de detenidos. El segundo lote se limita a un todo terreno líbrido enchufable y el tercero da cabida a seis furgonetas, cuatro de ellas eléctricas. Los vehículos de ese lote van a la unidad canina, el servicio de atestados, Protección Civil y apoyo aéreo.

Otros asuntos de Junta de Gobierno

Por otro lado, la Junta de Gobierno estimó la solicitud presentada por la Asociación Ingeniería Sin Fronteras y autorizó la ampliación del plazo de seis meses para la ejecución del proyecto «Refuerzo de las capacidades del centro San Alberto Hurtado, en la República de Guinea, como espacio de referencia en formación politécnica orientada al autoempleo para el desarrollo rural, con enfoque de género y de derechos humanos», correspondiente a la línea 1 de la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de Cooperación al Desarrollo, Educación para el Desarrollo y Sensibilización para el año 2024. Tiene que acabar el 6 de julio de este año. Del mismo modo, se aprobó la solicitud de ampliación del plazo del Club Asturiano de Calidad para la ejecución del proyecto «Gijón en red», en el marco de la convocatoria de Incentivos Ecosistema Desarrollo Empresarial. La nueva fecha de finalización del proyecto es el 30 de abril de 2026.

Noticias relacionadas

También se aprobó la corrección de un error formal vinculado a la decisión de recurrir dos sentencias que avalan el pago de las primas de jubilación al colectivo de funcionarios que las reivindican desde 2023. Un error que no afecta a que se ejecute ese recurso.