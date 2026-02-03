Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Principado da un paso más para controlar los precios de la vivienda en estos dos barrios de Gijón

Las reticencias del gobierno local: "Esta no es la solución"

Una vista de Gijón con Cimavilla en primer término y La Arena al fondo

Una vista de Gijón con Cimavilla en primer término y La Arena al fondo / Lne

R. Valle

Cimavilla y La Arena dan un paso más para ser declaradas zonas de mercado residencial tensionado. A información pública –junto a expedientes relativos a Llanes y Avilés– acaba de sacar la Consejería de Ordenación del Territorio, que encabeza Ovidio Zapico, el denominado informe de diagnóstico previo. Un informe, se deja claro desde el Principado, de carácter "técnico, provisional y no decisorio" que no puede entenderse como una "conclusión cerrada ni como una propuesta de declaración" pero que sí expresa la posición del gobierno autonómico en esta parte del proceso.

El proceso se abre a la presentación de alegaciones por parte de cualquier ciudadano y de las aportaciones que pueda realizar el propio Ayuntamiento de Gijón, cuyo gobierno (Foro y PP) ha mostrado en varias ocasiones su rechazo a las medidas de control del mercado que conllevan estas declaraciones. A falta de analizar los nuevos informes del Principado, el edil de Urbanismo, y portavoz del gobierno, el forista Jesús Martínez Salvador, explicaba pocas horas de que se publicara el anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias que "simplemente por lógica aplastante no creemos que limitar los precios del alquiler traiga aparejado una mayor oferta de viviendas en alquiler. Si alguien tiene un piso y no lo tiene puesto en el mercado de alquiler, pudiendo elegir el precio de la renta mensual que quiera, no creemos que lo vaya a hacer cuando el gobierno le imponga un precio, que será menor". Para el edil forista no ese trata de "sacar uno o dos pisos al mercado. Eso no soluciona el problema".

Martínez Salvador también recordó un acuerdo plenario donde se pedía al Principado que antes de tomar o adoptar cualquier medida se consensuaran con el Ayuntamiento. De momento eso no ha ocurrido". Al margen de esta discrepancia sobre las zonas tensionadas, el Ayuntamiento mantiene su compromiso de ceder suelo público al Principado para la construcción desde la administración autonómica de vivienda en alquiler.

Ceder suelo al Principado para construir

"Y más aciones que desde el Ayuntamiento tenemos interés en desarrollar puesto que la solución a la vivienda no se va a alcanzar porque cedamos al principado una parcela o dos. Se va a alcanzar si somos capaces de articular entre todas las administraciones un plan importante que logre, de muchas maneras, que se incorpore nueva oferta de vivienda asequible en el concejo". Para todo ello el edil reclamó la aprobación del Plan Estatal de Vivienda se apruebe. "Que, inexplicablemente, a día de hoy todavía no se ha aprobado", remató Martínez Salvador.

